Kurz vor Schuhbecks Haftantritt: Gefängnis in Landsberg sucht ausgerechnet einen neuen Knast-Koch

Von: Andreas Thieme, Johannes Welte

Teilen

Alfons Schuhbeck in seinem Element - der Küche © People Picture /Jens Hartmann

In den nächsten Tagen muss Alfons Schuhbeck seine Haft in der JVA Landsberg antreten. Zeitgleich hat das Bayerische Justizministerium dort eine Stelle als Knast-Koch ausgeschrieben - und sorgt damit für Verwunderung.

München - Für Alfons Schuhbeck (74) läuft die Uhr rückwärts: In wenigen Tagen muss er seine Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung antreten. Noch diese Woche wird der Star-Koch aller Wahrscheinlichkeit zum Häftling in der Justizvollzugsanstalt Landsberg am Lech werden. Gleichzeitig gibt es dort ein kurioses Inserat...

Kurz vor Schuhbecks Haftantritt: Gefängnis in Landsberg sucht ausgerechnet einen neuen Knast-Koch

Denn aktuell sucht das Gefängnis einen neuen Knast-Koch - und hat aus diesem Grund eine Stellenanzeige auf der Webseite des Bayerischen Justizministeriums laufen. Darin wird die Suche „zum nächstmöglichen Zeitpunkt“ konkretisiert. Aufgabe des neuen Kochs sei es sich in der Landsberger Knast-Küche um „die Gefangenen- und die Personalverpflegung“ zu kümmern.

Ein Job für Schuhbeck? Er könnte als langjähriger Sterne-Koch etwas Schwung in die Knast-Küche bringen - die Häftlinge würde es sicher freuen. Tatsächlich richtet sich das Inserat natürlich an Köche, die nicht selbst in Haft müssen. Doch die Justiz sorgt mit der offiziellen Ausschreibung für unfreiwillige Lacher - gerade, weil seit Freitag klar ist, dass Schuhbeck seine Haftstrafe diese Woche in Landsberg antreten muss. Er wurde zu drei Jahren und zwei Monaten verurteilt, weil er 2,3 Millionen Euro Steuern hinterzogen hat.

Alfons Schuhbeck: Kurz vor seinem Haftantritt in Landsberg wird dort ein neuer Knast-Koch gesucht

Als Rentner muss Alfons Schuhbeck eigentlich auch in der Haft nicht mehr arbeiten. Freiwillig könnte er das aber trotzdem tun. Sinn macht das einerseits, weil Hunderte Häftlinge profitieren würden, wenn eine Gasto-Koriphäe wie Schuhbeck den Koch-Löffel im Knast schwingt - oder etwas mehr Würze in die Gerichte bringt.

Die Stellenausschreibung der Justizvollzugsanstalt Landsberg am Lech. © Justiz Bayern

Andererseits hätte der freiwillige Arbeitseinsatz auch Vorteile für Schuhbeck selbst: Er müsste nicht den ganzen Tag eingeschlossen in seiner Zelle verbringen - und könnte sogar etwas Geld bei der Arbeit verdienen, wie es hinter Gittern üblich ist. Vorstellbar wäre für ihn sogar eine Rolle als Ausbilder in der Küche. Leiten dürfte er diese aus rechtlichen Gründen aber nicht.

So oder so: Auf die Anzeige des Justizministeriums können Interessenten sich aktuell noch bewerben. Geboten wird dem neuen Knast-Koch in der JVA Landsberg „ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in Vollzeit im öffentlichen Dienst“, geregelte Arbeitszeiten und ein Gehalt von etwa 2600 Euro brutto. Monatlich verspricht das Justizministerium sogar eine Sonderzahlung in Höhe von 168 Euro für den neuen Koch, eine jährliche Sonderzahlung von 88 Prozent und 30 Urlaubstage pro Jahr.

Was sagt Alfons Schuhbeck zu der Stelle? Er war trotz mehrere Anfrageversuche für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.