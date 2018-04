Testfahrt ohne Helm: Kradfahrer (54) schlittert 20 Meter über Fahrbahn

Folgenschweres Ende einer Testfahrt: Bei einem Sturz mit einem Krad hat sich ein 54-Jähriger schwer verletzt.

München - Am Mittwoch gegen 19.15 Uhr, führte ein 54-jähriger Oberhachinger eine Testfahrt mit einem zur Auslieferung bestimmten Elektrokraftrad der Marke Zero auf einem Privatgelände in der Nähe der Westendstraße durch.

Hierbei trug der Kradführer keinen Helm und stürzte aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve. Dabei schlitterte er ungefähr 20 Meter über die Fahrbahn und zog sich schwere Verletzungen zu, wie die Münchner Polizei berichtet.

Er wurde anschließend zur weiteren Behandlung in ein Münchner Krankenhaus gebracht. Das Elektrokraftrad wurde bei dem Unfall schwer beschädigt.



mm/tz

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa / Fabian Weisser (Symbolbild)