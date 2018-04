Drei Wochen nicht entleert: Mülltonnen-Wahnsinn erzürnt Anwohner

Da ist jemand echt sauer: „Die Tonnen sind seit fast drei Wochen nicht mehr entleert worden“, schimpft der Münchner Klaus Grimm aus der Camerloherstraße.

München - Mit seinem Ärger ist er nicht alleine: Streik und Osterfeiertage haben nicht nur in Laim dazu geführt, dass Mülltonnen tagelang nicht geleert wurden.

Weil am 22. März gestreikt wurde, blieben 90 Prozent der Münchner Mülltonnen stehen – auch Grimms Tonne. „Das habe ich ja noch verstanden“, sagt der 69-Jährige. Er rief beim Abfallwirtschaftsbetrieb (AWM) an und bat, die Leerung nachzuholen. Geht nicht, hieß es. AWM-Sprecherin Evi Thiermann erklärt auf tz-Anfrage, dass es aufgrund des Streikrechts verboten sei, „in solchen Fällen, Überstunden anzuordnen“. „Ich wurde auf nächsten Mittwoch vertröstet“, so Grimm. Doch vergangene Woche wieder keine Leerung!

„Verkettung unglücklicher Umstände“ in der Camerloherstraße?

Was ist los? „Aufgrund des Streiktages sind in München über 221 Lkw-Ladungen Rückstand entstanden“, erklärt Thiermann. Die Aufarbeitung laufe. „Um den Ostermontag nachzuarbeiten, werden unsere Mitarbeiter auch kommenden Samstag im Einsatz sein. Wir gehen davon aus, dass sich die Situation in dieser, spätestens aber in der kommenden Woche wieder normalisiert.“

Was die Camerloherstraße betreffe, hätte eine „Verkettung unglücklicher Umstände“ zur Nicht-Leerung in der Woche nach dem Streik geführt – das Müllfahrzeug sei in einen Unfall verwickelt gewesen und musste die Tour abbrechen. Die Leerung des Restmülls sei dort nun für diesen Freitag eingeplant.

