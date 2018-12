Einbruch in Laim: Ganoven stehlen den wertvollsten Besitz einer Frau

Im Münchner Stadtteil brachen Diebe in die Wohnung einer Frau ein. Sie stahlen ihren wertvollsten Besitz. Die Polizei bittet um Hilfe.

Laim - In Laim stahlen Einbrecher große Mengen Schmuck aus einer Wohnung. Wie die Polizei mitteilte, stiegen die Diebe am Donnerstag zwischen 14.30 Uhr und 22.40 Uhr auf den Balkon einer im Hochparterre gelegenen Wohnung in Laim ein und verschafften sich über die Balkontür Zutritt zur Wohnung. Die Diebe stahlen ausschließlich Schmuck in einem Gesamtwert von mehreren Zehntausend Euro.

Diebstahl in Laim: Diebe stehlen wertvollen Schmuck

Die 55-jährige Bewohnerin stellte die Aufbruchsspuren fest und verständigte die Polizei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegen keinerlei Hinweise zu den Tätern vor. Es wird angenommen, dass sie sich über den Betretungsweg in unbekannte Richtung entfernten.

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Burgkmaierstraße, Camerloherstraße sowie Friedenheimer Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat K 53, Tel. 089/2910-0.

