Mann raubt Wiesn-Besucherin Handy - und führt Polizei direkt zu sich

Einer 48-Jährigen aus Rheinland-Pfalz wurde nach dem Besuch des Oktoberfestes brutal das Handy entrissen. Doch der Dieb stellte sich nicht sehr geschickt an - die Polizei kam ihm auf die Schliche.

München - Eine 48-jährige Wiesnbesucherin aus Rheinland-Pfalz kann sich über ein unverhofftes Wiedersehen freuen: Die Polizei konnte ihr gestohlenes Handy und den Dieb, der es ihr am 2. Oktober in Laim brutal entrissen hatte, ermitteln. So steht es im aktuellen Polizeibericht.

Die Beamten werteten Telekommunikationsspuren aus und stießen so auf einen 19-jährigen Iraker. Er wurde festgenommen und räumte die Tat voll umfänglich ein. Er gab an, dass Mobiltelefon unmittelbar nach der Tat in einem An- und Verkaufsgeschäft versetzt zu haben.

kg

