Mitten in der Nacht: Anwohner bemerken brennendes Auto - jetzt sucht die Polizei nach Zeugen

In Laim hat ein Mercedes Feuer gefangen. Nach dem Vorfall am Freitagmorgen sucht die Polizei nun nach Zeugen.

München - Am Freitag, 26.04.2019, teilten mehrere Anrufer gegen 03.20 Uhr, einen brennenden Pkw in der Justinus-Kerner-Straße mit. Die verständigte Feuerwehr löschte schließlich das Feuer. An dem Fahrzeug, einem Mercedes, entstand ein Schaden von etwa 40.000 Euro.

Das zuständige Fachkommissariat übernahm vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache. Nach ersten Feststellungen scheidet ein technischer Defekt aus. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand muss davon ausgegangen werden, dass das Fahrzeug vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Weitere Untersuchungen am Fahrzeug erfolgten mit einem Sachverständigen.

Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

