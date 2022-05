„Wer kennt die abgebildete Person?“ - Münchner Polizei fahndet nach heftigem Disko-Streit

Dieser Mann soll in München seinen Kontrahenten mit einem spitzen Gegenstand verletzt haben. © Polizei München

Mit einem aktuellen Aufruf wendet sich die Polizei an alle Münchner. Samt Foto wird nach einem „kräftigen“ Mann gefahndet.

München - Wer kennt diesen Mann? Die Münchner Polizei beschreibt ihn als etwa 35 Jahre alt, 1,80 Meter groß und kräftig. Am 13. März 2022 soll er einen 20-Jährigen bei einer körperlichen Auseinandersetzung vor einer Disko in der Landsberger Straße „mit einem noch unbekannten spitzen Gegenstand“ verletzt haben. Das Opfer musste seinerzeit in einem Krankenhaus behandelt werden.

Disko-Streit in München: Polizei sucht nach „kräftigem“ Mann

Bislang blieb die Suche nach dem Täter ohne Erfolg, nun hat die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung veranlasst - samt Foto des kurzhaarigen Mannes. Am Tatabend war der Brillenträger mit einer blauen Jeans, weißen Turnschuhen und einem dunkelgrünen T-Shirt bekleidet gewesen. Trotz einer unmittelbar eingeleitete Fahndung konnte er entkommen.

Die Ermittlungen zum Fall liegen beim Kommissariat 25 (Gewaltdelikte) der Münchner Kriminalpolizei. Diese hat „umfangreiche Videosicherungsmaßnahmen“ durchgeführt. „Aufgrund dessen ordnete nun das Amtsgericht München die Öffentlichkeitsfahndung nach dem noch unbekannten Täter an“, heißt es in einer Pressemeldung der Polizei. Als besonderes Merkmal des Gesuchten wird eine Tätowierung am rechten Arm genannt.

München: Öffentlichkeitsfahndung der Polizei - Hinweise erbeten

Der Zeugenaufruf der Polizei: „Wer kennt die abgebildete Person oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 25, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.“

