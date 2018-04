Horror-Vorstellung für Laims Bewohner: der jahrelange U-Bahn-Ausbau

Ab 2021 wird die U-Bahn in Laim verlängert. Für viele Anwohner sind die jahrelangen Bauarbeiten eine Horror-Vorstellung.

München - Der U-Bahnausbau nach Pasing trifft die Laimer hart. Auf einer Infoveranstaltung präsentierte die Stadt nun die Baupläne für die Verlängerung der Linie 5. Für viele Anwohnern sind die jahrelangen Arbeiten schon jetzt das reinste Horrorszenario.

„Ganz spurlos werden die Bauarbeiten für die U-Bahn nicht an Ihnen vorbeigehen“, räumte Frank Frischeisen, Projektleiter des Baureferats, zu Beginn gleich ein. Mit dem Bau der zweiten S-Bahn-Stammstrecke, der Tram-Westtangente und dann ab 2021 noch der Verlängerung der U-Bahnlinie 5 bis Pasing kommen auf Laim extrem turbulente Zeiten zu: Gesperrte Straßen, starker Lastwagenverkehr, Lärm, Baumrodungen – die Liste der anstehenden Probleme und Einschränkungen für die Laimer ist lang.

Besonders Menschen, die in unmittelbarer Nähe der Bauarbeiten leben, treiben deshalb schon jetzt viele Sorgen um. Etwa 200 Bürger, die der Einladung zu der Veranstaltung in der Lukas-Schule gefolgt waren, brachten dies auch sehr deutlich zum Ausdruck. „Mit dem Bauvorhaben wird Laim aus allen Nähten platzen und einem Verkehrsinfarkt erliegen!“, malte einer der Besucher exemplarisch den Teufel an die Wand.

Am prekärsten wird die Lage wohl an der Gotthardstraße, auf der für die U-Bahn-Röhren in offener Bauweise gebaut werden muss. Auf 1,2 Kilometern Länge wird hier gebohrt, gebaggert und tief ausgeschachtet. Mehr als 13 Monate lang, so die grobe Planung bislang, werden die Menschen an der Gotthardstraße durchhalten müssen. Laut Baureferat sollen die Maschinen montags bis samstags von 7 bis 19 Uhr laufen. Lucas Sauter Orengo

„Schallabwehr ist sehr wichtig“

Ich lebe in der Gotthardstraße. Natürlich treiben mich die Baupläne deshalb besonders um, nicht nur weil ich als Architektin auch von vielem etwas verstehe. Ich möchte wissen, wie lange direkt vor meiner Haustür mit Maschinen zu rechnen ist. Man muss sich darauf einstellen können. Die Schallabwehr spielt dabei eine genauso wichtige Rolle.

„Sicherheit für die Kinder!“

Mich treibt die Sicherheit unserer Kinder um, die in der Bauzeit auf der Gotthardstraße unterwegs sind. Mit Baggern, Bohrern und Lastern lasse ich meine Kinder nur ungern spielen. Genauso müssen komfortable Wege in die Häuser gewährleistet werden. All das muss transparent und klar kommuniziert werden.

