Gruselige Begegnung: Studentin trifft auf Unbekannten in der Wohnung - dann türmt er

Einer Studentin aus Laim ist ein unglaublicher Fehler unterlaufen. Die 22-Jährige ratschte mit einem Einbrecher und das in ihrer eigenen Wohnung.

München - Als Mitglied einer Wohngemeinschaft hat man’s ja immer wieder mal mit fremden Menschen in der eigenen Wohnung zu tun. Etwa, wenn ein Mitbewohner unangekündigten Besuch bekommt. Auch einer Studentin (22) aus Laim erging es am Mittwochabend so – dachte sie zumindest… Denn der Unbekannte, auf den die junge Frau in ihrer Wohnung traf, war kein geladener Gast ihrer Freundin, sondern ein ziemlich verdutzter Einbrecher!

Einbrecher hatte wohl nicht mit Studentin gerechnet

Der Täter hatte wohl nicht mit der Anwesenheit der jungen Frau gerechnet. Es war gerade mal 19.40 Uhr – und die Wohnung war komplett dunkel. Nach eigenen Angaben hat die Studentin zu diesem Zeitpunkt bereits geschlafen und wurde durch den Lärm des Einbrechers wach.

Schlaftrunken verließ sie ihr Zimmer – und stand im Gang plötzlich dem Mann gegenüber. Erst nach einem kurzen Wortwechsel mit dem dunkel gekleideten Unbekannten wurde die Studentin stutzig. Offenbar konnte er nicht schlüssig erklären, weshalb er in der Wohnung war. Der 1,80 Meter große Mann mit kräftiger Statur wurde zusehends nervöser, ehe er plötzlich aus der Wohnung an der Gatterburgstraße stürmte.

Wenig später bemerkte die Studentin, dass ihre Balkontür im ersten Stock in knapp vier Metern Höhe aufgehebelt worden war. Außerdem war die Wohnung offensichtlich durchsucht worden. Erst jetzt wurde ihr klar, mit wem sie zu tun gehabt hatte. Sie rief die Polizei, die Beamten konnten den Einbrecher aber nicht ausfindig machen.

Polizei sucht Zeugen

Jetzt ist man auf die Hilfe von Augenzeugen angewiesen. Die Studentin schätzt den Eindringling auf etwa 35 Jahre. Er habe hellen Teint und ein rundes Gesicht. Die Polizei bittet unter 089/29 100 um Hinweise.

joh

