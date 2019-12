Martinshorn missachtet: Polizeiwagen erfasst Radfahrer (23) frontal - schwer verletzt

Zu einem folgenschweren Unfall ist es am Freitagnachmittag in Laim gekommen. Ein Polizeiauto hat auf seiner Einsatzfahrt einen Radfahrer aus dem Landkreis Bad Tölz frontal erfasst.

München - Eine Einsatzfahrt der Münchner Polizei endete am Freitagnachmittag für einen Radfahrer aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen mit schweren Verletzungen.

Gegen 16.30 Uhr fuhr ein 23-jähriger Polizeibeamter mit einem Einsatzwagen auf der Landsberger Straße stadteinwärts. An der Kreuzung zur Fürstenrieder Straße zeigte die Ampel Rot. Der Beamte fuhr mit eingeschalteten Martinshorn und Blaulicht in die Kreuzung, berichtet die Polizei am Sonntag.

Fahrradfahrer aus Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen missachtet Martinshorn - schwer verletzt

Doch das hatte ein ebenfalls 23-jähriger Radfahrer aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen entweder nicht wahrgenommen oder absichtlich missachtet. Von links kam der junge Mann, der trotz der Warnsignale „nicht anhielt und in falscher Fahrtrichtung die Fürstenrieder Straße stadtauswärts fahren wollte“, so die Polizei. Er wurde dabei vom Dienstwagen frontal erfasst und stürzte auf die Fahrbahn. Der 23-Jährige aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen verletzte sich dabei schwer und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung mit dem Rettungswagen in ein Münchner Krankenhaus gebracht.

Wegen des Martinshorn bei Einsatzfahrten hatte eine Bayerin im vergangenen Jahr eine Petition gestartet. Ihr war das Warnsignal zu laut.

