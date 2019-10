Irrsinn um Baustelle: Lebensgefahr für Schulkinder? „Wir können es nicht anders regeln“

Den Schildern in der Laimer Unterführung in München schenken einige Radler keine Beachtung. So wird es gefährlich!

Anwohner verunsichert

von Andreas Thieme

Severin Heidrich

Die Baustelle an der Laimer Unterführung sorgt für Ärger: Rambo-Radler halten sich nicht an die Hinweisschilder und teils brettern sogar Rollerfahrer durch die Unterführung. So gefährlich ist der Verkehr an der Baustelle.