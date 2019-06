Mann läuft hinter einem Bus bei Rot auf die Straße - mit schlimmen Folgen

Er wollte schnell aus dem Bus und über die Landsberger Straße - bei Rot. Das hatte für einen 64-Jährigen aus München am späten Dienstagabend böse Folgen.

München - Es war schon spät, als am Dienstagabend ein Mann (64) an der Haltestelle Laim den Linienbus verließ. Trotz Rotlichts an der Fußgängerampel wollte er schnell die Landsberger Straße überqueren. Sein Fehler: Er lief vor der Front des großen Linienbusses entlang und dann direkt auf die Fahrbahn. Dort passierte es.

München: 23-Jähriger kann trotz Vollbremsung nicht mehr ausweichen

Denn zur selben Zeit fuhr ein 23-jähriger Münchner in seinem BMW auf der Landsberger Straße stadteinwärts an dem Bus vorbei. Plötzlich stand der 64-Jährige vor dem Wagen. Der BMW-Fahrer riss geistesgegenwärtig das Lenkrad herum und machte eine Vollbremsung. Dennoch erwischte er den 64-Jährigen mit seiner Fahrzeugfront.

München: Unfallopfer bleibt schwer verletzt auf der Straße liegen

Der 64-Jährige wurde durch den Aufprall auf die Straße geschleudert und blieb dort schwer verletzt liegen. Wenig später wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

mü