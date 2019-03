Starker Verwesungsgeruch: Nachbarn rufen die Polizei - die entdeckt Unerwartetes

Wegen starken Verwesungsgeruch riefen Nachbarn in München Laim die Polizei. Die machte eine interessante Entdeckung in einem Wintergarten.

Laim - Die Nachbarn haben das Schlimmste vermutet: Weil es aus einer Wohnung in Laim seit Tagen übel nach Verwesungsgeruch gestunken hat, alarmierten sie am Montagabend die Polizei. Der Verdacht: Es liegt eine Leiche in der Wohnung. Die Beamten rückten an.

Sie konnten jedoch sehr schnell Entwarnung geben. Denn der Gestank war von einer Makrele gekommen. Die Mieterin - eine 67-jährige Thailänderin - hatte den Fisch im Wintergarten eingelegt. Ob die Polizisten die Makrele beschlagnahmt haben, ist allerdings nicht überliefert.

