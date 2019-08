Dramatische Verfolgungsjagd in München: Rechtsanwalt fährt Polizisten an und flieht 

Eine dramatische Verfolgungsjagd hat sich ein Rechtsanwalt mit einem Polizisten geliefert.

München - Der 59-jährige Anwalt und der 48-jährige Polizist, der in seiner Freizeit in Zivil unterwegs war, trafen am Freitagabend gegen 23.30 Uhr an einer roten Ampel nach der Autobahnausfahrt Laim (A96) aufeinander.

Laut Polizeibericht hupte der Mazda-Fahrer, weil der Polizist nicht schnell genug losfuhr, als die Ampel auf Grün schaltete. An der nächsten roten Ampel stieg der angetrunkene Anwalt dann aus seinem Auto aus, riss die Fahrertür des Polizisten auf und versuchte, den Mann aus dem Auto zu zerren. Als der 48-Jährige sich bei dem Handgemenge als Polizist zu erkennen gab, wurde der Anwalt laut Polizeibericht panisch und rannte zurück zu seinem Auto.

München: Polizist wollte das Auto noch stoppen

Der Beamte versuchte noch, den 59-Jährigen an einer Flucht zu hindern, wurde aber zur Seite geschubst. Der Anwalt stieg wieder in sein Auto, fuhr los und nahm den Polizisten, der sich vor den Mazda gestellt hatte, auf die Motorhaube. Beim Sturz auf die Fahrbahn verletzte sich der Beamte leicht, was ihn aber nicht daran hinderte, eine Verfolgungsfahrt aufzunehmen.

Mehr als sechs Kilometer weit fuhr der Polizist dem Anwalt durchs nächtliche München hinterher, bis mehrere Polizeistreifen den 59-Jährigen an der Passauer Straße anhielten. Die Beamten nahmen dem Anwalt den Führerschein ab und ließen den Mazda abschleppen.

Verfolgungsjagd durch München - das droht dem Rechtsanwalt

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist bei der Verfolgungsjagd weder ein Sachschaden entstanden, noch wurden andere Verkehrsteilnehmer gefährdet oder geschädigt. Die Polizei ermittelt nun gegen den Anwalt unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Trunkenheit im Verkehr.

