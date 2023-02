Stadt wirbt mit Langlauf-Angebot in München: Doch wann werden Loipen gespurt?

Von: Lukas Schierlinger

Teilen

Langlauf-Loipen in München: Theoretisch gäbe es zahlreiche Optionen, sagt die Stadt. Im Jahr 2023 wurde noch nicht gespurt.

München - Beschwerden über „Aggro-Skater“ waren bisher nicht zu vernehmen. Lange hatten Langlauf-Fans den Wintereinbruch herbeigesehnt. Dann konnten sie auch in München ihrem Hobby nachgehen. An der Isar und im Englischen Garten zogen Wintersportler auf dünnen Latten ihre Spuren in den Schnee. Offizielle Loipen waren in der Isar-Metropole in diesem Winter noch nicht gespurt – wenngleich die Stadt auf ihrer offiziellen Homepage gleich neun Optionen auflistet: „Langlauf in der Stadt? In München geht das!“

Langlaufloipen in München: Angebot im Überblick

Isarauen 1 (zwischen Reichenbachbrücke und Humboldtstraße)

Isarauen 2 (zwischen Humboldtstraße und Braunauer Eisenbahnbrücke)

Isarauen 3 (zwischen Braunauer Eisenbahnbrücke und Candidstraße)

Isarauen 4 (zwischen Candidstraße und Flaucher)

Ostpark

Westpark

Riemer Park

Paul-Diehl-Park

Nymphenburg (hinter der Schlossmauer)

Loipen im Stadtgebiet seien zuletzt vor drei Jahren gespurt worden, erklärt das zuständige Baureferat auf Anfrage. Wann im Winter 2023 damit zu rechnen ist? „Die Loipen in den großen Münchner Grünanlagen (Riemer Park, Ostpark, Westpark, Isaranlagen) werden gespurt, wenn über mehrere Tage stabile Schneelage zu erwarten ist“, heißt es ein wenig kryptisch. Unser Blick ins Archiv zeigt: Im Jahr 2013 waren die Spurer noch fleißig unterwegs.

Keine Langlaufloipen im Englischen Garten: „Seit Jahren nicht mehr gespurt“

Einen maßgeblichen Richtwert zur Schneehöhe nennt das Baureferat nicht. Münchens Gewässer etwa werden erst ab einer gewissen Eisdicke für Schlittschuhläufer und Stockschützen freigegeben. Zwischen den Zeilen ist zu lesen: Für einen Loipenbetrieb müsste München schon eine gewaltige „Schneebombe“ heimsuchen.

Eine Langläuferin nutzt die winterlichen Verhältnisse im Englischen Garten. © dpa/Peter Kneffel

Auch die Bayerische Schlösserverwaltung macht für ihren Zuständigkeitsbereich keine Versprechungen. „Die Verwaltung des Englischen Gartens spurt bereits seit einigen Jahren keine Loipen mehr durch den Englischen Garten“, schreibt eine Sprecherin. Sportbegeisterten stünde es aber jederzeit frei, „eigene Loipen“ zu ziehen.

Wintersport-Enthusiasten müssen aufs Oberland ausweichen

Ein klares Veto gibt‘s für den Nymphenburger Schlosspark; hier ist Langlaufen sogar explizit untersagt. „Gemäß den Anlagenvorschriften des Schlossparks ist das Verlassen der Wege sowie das Betreten der Rasenflächen, Wiesen und Pflanzungen auch im Winter nicht gestattet“, unterstreicht die Schösserverwaltung.

Wintersport-Enthusiasten, die Wert auf gepflegte Loipen legen, bleibt wohl weiterhin nur die Fahrt ins Oberland. Attraktive Adressen finden sich etwa im Landkreis Bad-Tölz-Wolfratshausen, in Bayrischzell und am Tegernsee.