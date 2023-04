„Langweiligste Stadt, in der ich je war“: Zugezogener ist enttäuscht über München – und erhält viel Zuspruch

Auf Reddit zeigt sich ein Neu-Münchner enttäuscht über seinen zukünftigen Wohnort. Die Reaktionen: viel Zuspruch und Unzufriedenheit-Bekenntnisse mit der Stadt. Doch München zeigt sich auch von seiner hilfsbereiten Seite.

München gilt als eine der schönsten Städte Deutschland und wirbt für sich als nördlichste Stadt Italiens. Ein 35-jähriger Zugezogener fühlt sich hier aber nicht wohl – er teilt seine Erfahrung auf Reddit. Viele Nutzer stimmen ihm zu, andere verteidigen ihre Heimatstadt und geben Ratschläge.

In München lebt es sich gut; die Münchnerinnen und Münchner sind zufrieden mit der Lebensqualität in der bayerischen Landeshauptstadt. Zu diesem Ergebnis kommen immer wieder Umfragen und Studien. So stellte die WirtschaftsWoche 2022 für die „Weltstadt mit Herz“ – so der offizielle Werbeslogan von 1962 bis 2005 – ein besonders positives Zeugnis aus. Im Städteranking landete München auf Platz 1 der „zehn besten Städte Deutschlands“.

Anders sieht das jetzt jedoch ein User auf dem sozialen Netzwerk Reddit. Ein vor zwei Tagen veröffentlichter Post mit dem Titel „Regretting for Moving to Munich“ sorgt auf der Plattform derzeit für großen Wirbel. Bis Donnerstag teilten fast 400 Menschen Meinungen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Viele widersprechen dem User, der München als „langweiligste Stadt, in der ich je war“ bezeichnet. Er erhält jedoch auch sehr viel Zuspruch. Eine Nachfrage unserer Redaktion ließ der User unbeantwortet.

Vor einem Monat sei er wegen der Arbeit nach München gezogen, erzählt der User. Der 35-Jährige wohnt seitdem im Viertel Sendling – und könnte nicht unzufriedener sein. Bevor er berufsbedingt den Wohnort wechseln musste, lebte er in Istanbul, Paris und Berlin. Außerdem habe er andere internationale Metropolen wie Hamburg, Bangkok und Tokyo besucht – mehr als zehnmal.

München habe ihm verglichen mit den anderen Städten am wenigsten gefallen. Er bezeichnet sie sogar als „langweiligste Stadt, in der er je war“. Der Neu-Münchner geht mit der Stadt hart ins Gericht und zeigt sich enttäuscht. Die Gründe erklärt er ausführlich. Dass Läden so früh schließen, stört ihn besonders. Nach der Arbeit muss er sich beeilen, es noch rechtzeitig in den Supermarkt zu schaffen, nur um dann auf leere Regale zu treffen. Deswegen sei Samstag der einzige Wochentag, an dem er einkaufen gehen kann.

Nach 20 Uhr einkaufen? - Bayern hält weiter fest an kurzen Öffnungszeiten

Damit trifft der User einen wunden Punkt: Nur in Bayern und dem Saarland gelten noch die alten Ladenöffnungszeiten. Der Freistaat hält energisch am Ladenschlussgesetz aus dem Jahr 2003 fest. Und so kommt es, dass die Leute aus Stuttgart und Berlin teils bis Mitternacht in den Supermarkt gehen können – während den Münchnerinnen und Münchnern nach 20 Uhr nur die überteuerte Tankstelle bleibt. Nicht nur Zugezogene würden sich längere Öffnungszeiten wünschen; Diskussionen um Verlängerung schwellen immer mal wieder auf. 2014 unterzeichneten so mehrere Tausende die Online-Petition „Flexible Ladenöffnungszeiten München“ – bekanntermaßen ohne Erfolg.

Deswegen geht der 35-Jährige samstags einkaufen – ist damit aber nicht allein. Wegen des „anstrengenden Einkaufens“ in überfüllten Läden sei er zu müde, um abends zum Feiern in Clubs zu gehen. Dazu fehle ihm dann die Energie, schreibt er. Außerdem: „Gibt es in überhaupt gute Rave-Clubs mit coolen Leuten in München?“ Besitzerinnen und Besitzer von Techno-Clubs wie „Blitz“, „Harry Klein“, „Bahnwärter Thiel“ oder „Rote Sonne“ würden bei dieser Frage vermutlich mit Verwunderung reagieren.

„Nette Leute“ und „schöne Natur“: Zugezogener findet nicht alles in München schlecht

Ein weiterer Kritikpunkt: die Schwierigkeit, in München Anschluss zu finden. Den Deutschen wird häufig Verschlossenheit zugeschrieben – Diesem Stereotyp würde der Reddit-User für Münchnerinnen und Münchner vermutlich zustimmen. Er findet: In der Landeshauptstadt mangelt es an alternativen, jungen Leuten. Im Gegensatz dazu Berlin: Wenn er dort in einer beliebigen Kneipe sitzt, habe er direkt neue Freunde. Das fehlt ihm in München.

Wie schwer es ist, in München bezahlbaren Wohnraum zu findet, davon ganz zu schweigen, führt er weiter aus. Ein Argument, dem wohl viele Münchnerinnen und Münchner zustimmen würden. Etwas Positives findet er an München am Ende dann doch: „nette Leute“, „ruhige Stadt“ und „schöne Natur“. Das sei aber auch in kleineren deutschen Städten zu finden, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, Leute kennenzulernen. Als Beispiel nennt er Göttingen und Würzburg.

Er endet den Post mit seinem Unverständnis, warum Leute gerne in München wohnen und schreibt:

Zusammenfassend: Ich verstehe nicht, warum Leute in dieser langweiligen und der teuersten Stadt Deutschlands leben. Bitte sagt mir, wenn ich falsch liege, und warum ich falsch liege. Ich will diese negative Einstellung ändern, die ich gerade über die Stadt bekomme.

Mit seiner Erklärung, warum er bisher wenig Gefallen an München als Wohnort finden konnte, löst der 35-Jährige eine Welle an unterschiedlichen Reaktionen hervor. Viele Nutzerinnen und Nutzer pflichten dem Neu-Münchner bei. Einer schreibt:

Was du beschreibst, stimmt und ist bekannt. Ich weiß nicht, warum du dich entschieden hast, hier herzuziehen. München ist keinesfalls eine „globale Metropole“ mit 24-Stunden-Clubs, täglichen Veranstaltungen und ganztägigen Einkaufen.

Ein anderer – gebürtiger (!) – Münchner sieht in der Millionenstadt „das größte Dorf der Welt“ und stimmt dem Beitragsersteller zu.

Viele Münchnerinnen und Münchner zeigen sich unter dem Beitrag hilfsbereit. Sie können die Erfahrungen des Users nachvollziehen und geben ihm deswegen Tipps an die Hand. Ein Nutzer schreibt: „München hat einen eigenen Charakter, damit findest du dich bald zurecht. Wunderschön und elegant, sauber, ein bisschen langweilig, überall Natur – hat seine Vor- und Nachteile.“ Ein weiterer rät, vielleicht lieber umzuziehen und reagiert mit „Das Leben ist kurz :-) Wenn du denkst, dass du woanders glücklicher bist, dann los.“

Andere raten beispielsweise, Einkäufe nach Hause liefern zu lassen. Außerdem solle er der Stadt noch ein bisschen Zeit geben. Im Frühling, wenn das Wetter wärmer wird, sei es besonders schön in München.

Eine Person, die vor zehn Jahren als Student nach München gezogen ist, erklärt ausführlich, was ihr an München gefalle. Sie schreibt sinngemäß unter anderem:

Es ist leicht, sich mit Leuten zu treffen und viele Orte sind zu Fuß erreichbar.

Mit dem Fahrrad kommt man gut durch München. Die Stadt hat ein ausgebautes Fahrradnetz.

Überall ist Natur – vom Englischen Garten, über die Isar bis hin zum Olympia-Park.

Die Alpenlandschaft ist nur einen kurzen Weg entfernt.

München hat eine lebendige kulturelle Szene mit Konzerten, Museen, Theatern und Festivals wie dem Oktoberfest oder Starkbierfest.

Gute Work-Life-Balance und eine Vielzahl an guten Jobmöglichkeiten: Die große Zahl an Firmen macht München zu einer internationalen Stadt.

Ein weiterer Nutzer sieht als möglichen Grund für die Unzufriedenheit des Zugezogenen einen Kulturschock. 1951 wurde dieser Begriff von der US-amerikanischen Anthropologin Cora DuBois eingeführt und später dann erweitert von Kalervo Oberg. Der Anthropologe führte eine Theorie, basierend auf vier Phasen, ein. Ein Kulturschock, also der gesamte Prozess der Krise, die Mitglieder einer Kultur beim Einleben in einer anderen Kultur erfahren können, erfolgt demnach in vier Stufen:

„Honeymoon-Phase“ (zu Deutsch: Flitterwochen-Phase),

Kultur / Schock,

Erholung,

Anpassung oder umgedrehter Kulturschock.

Der User vermutet, dass der 35-jährige Zugezogene direkt in die zweite Phase gesprungen ist. Ihm fallen Unterschiede zu vorherigen Wohnorten auf, vor allem negative. Er könnte Bekanntes – wie Freundinnen und Freunde oder Essen – vermissen und Heimweh haben. Hinzukommen die fehlenden Deutschkenntnisse.

Vielleicht findet bald ein Wechsel statt und der 35-Jährige ist in Phase drei: mit positiveren Gefühlen, neue Kontakte und das heimatliche Gefühl, in München angekommen zu sein.