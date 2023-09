Lebensrettung in sieben Metern Höhe: Bauarbeiter bricht auf Baugerüst zusammen – Feuerwehr muss anrücken

Von: Elisa Buhrke

Für die Reanimation des Bauarbeiters musste nicht nur der Rettungsdienst, sondern auch die Feuerwehr München mit einer Drehleiter anrücken. © Berufsfeuerwehr München

In München-Riem ist ein Bauarbeiter auf einem Baugerüst kollabiert. Die Rettung in sieben Metern Höhe hat die Einsatzkräfte stark herausgefordert.

München - Ein dramatischer Rettungseinsatz hat sich am Dienstagvormittag, 5. September, auf einer Baustelle in der Selma-Lagerlöf-Straße im Münchner Stadtteil Riem ereignet. Ein 58-jähriger Bauarbeiter brach vermutlich aufgrund einer internistischen Erkrankung auf einem Baugerüst in etwa sieben Meter Höhe zusammen und musste reanimiert werden.

Bauarbeiter bricht in sieben Metern Höhe zusammen – Feuerwehr hilft bei Rettung

Seine Kollegen reagierten sofort, wählten den Notruf und leisteten Erste Hilfe. Aufgrund der besonderen Umstände des Einsatzortes wurden neben dem Rettungsdienst auch ein Hilfeleistungslöschfahrzeug, eine Drehleiter und ein Führungsfahrzeug alarmiert. Die beengten Platzverhältnisse auf dem Baugerüst und die Höhe stellten eine besondere Herausforderung für die Einsatzkräfte dar.

Nach den ersten medizinischen Maßnahmen wurde der Bauarbeiter mit der Drehleiter sicher vom Gerüst nach unten gebracht. Unter fortlaufenden Reanimationsbedingungen wurde er in eine Münchner Klinik transportiert. Über den weiteren medizinischen Verlauf des Patienten liegen der Feuerwehr München keine Informationen vor.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Elisa Buhrke sorgfältig geprüft.

