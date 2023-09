Gewalt-Eskalationen gegen Klimaaktivisten – jetzt wendet Münchner Polizei sich mit Appell an die Bürger

Von: Marcel Prigge

Die Gewalt gegenüber Klimaaktivisten steigt. Den Frust bei den Autofahrern bemerkt auch die Polizei München und appelliert an die Bevölkerung.

München – Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ sorgen immer wieder für Straßenblockaden und damit zu Frust bei den Autofahrern. Mittlerweile wächst der Ärger in Teilen der Bevölkerung jedoch so sehr an, dass es zu Handgreiflichkeiten kommt. Die Gewalt nimmt zu. Jetzt meldet sich die Polizei München mit einem Appell an alle Verkehrsteilnehmer.

Nach Angriffe auf Klimaaktivisten: Polizei München appelliert zur Ruhe im Straßenverkehr

Wie in einem Video der Polizeiinspektion München zu sehen ist, appellieren die Beamten auf mehr Rücksicht zueinander. Ein Polizist ist neben einer Straße zu sehen, im Hintergrund fahren Autos vorbei. Er erklärt, dass er es verstehen könne, wenn Frust und Ärger im Stau aufkomme. Insbesondere, wenn der Stau durch Klima-Kleber ausgelöst wurde.

Unverständnis komme aber auf, wenn man Klimaaktivisten beleidigt oder sogar angreift: „Das können wir von der Polizei nicht akzeptieren. Dabei handelt es sich um Straftaten.“ Die Polizei tue alles, um nach dem Versammlungsrecht eine Blockade aufzulösen. Aber, so der Polizist weiter: „Bitte behaltet die notwendige Gelassenheit in dem Stau und werdet nicht selbst zum Straftäter.“

Ohrfeige an Klimaaktivisten in München: Frust der Autofahrer wächst

Dass nicht alle Menschen in einem Stau die durch die Polizei gewünschte Ruhe bewahren, zeigte sich zuletzt am Montag, 4. September. Ein Autofahrer verpasste einem Aktivisten in München eine saftige Ohrfeige. Die Polizei hatte ein Video des Vorfalls erhalten und leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein. Zuvor hatten die Aktivisten München zur Protesthochburg erklärt und Blockaden angekündigt.

Seitdem ist es zu mehr als 60 Aktionen der Klimaaktivisten gekommen. Wie die Polizei in einer Zwischenbilanz zur Protestwelle der „Letzten Generation“ erklärte, hätten die Beamten seit dem 24. August 33 Mitführ- und Benutzungsverbote von Sekundenklebern ausgehändigt. Weiterhin gilt bis zum 12. September die ausgesprochene Allgemeinverfügung der Stadt München, die Versammlungen in Form von Straßenblockaden untersagt.