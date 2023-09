Linkes Bekennerschreiben mit Grüßen nach München: Mehrere Teslas brannten in Frankfurt

Von: Caspar Felix Hoffmann, Anna Kirschner

Auf der Plattform Indymedia ist ein anonymes Schreiben aufgetaucht, das sich zur Brandstiftung bekennt. 15 Elektroautos haben im Frankfurter Stadtteil Fechenheim gebrannt.

Update vom Mittwoch, 13. September, 11.50 Uhr: Am Dienstag (12. September) sind mehrere Tesla-Fahrzeuge in Frankfurt-Fechenheim abgebrannt. Während die Ermittlungen zur Brandursache noch laufen, wie die Polizei Frankfurt bestätigt, ist im Internet eine Art Bekennerschreiben aufgetaucht. Auf der Website „de.indymedia.org“ wurde von anonymen Autoren ein Text veröffentlicht, in dem die Autoindustrie und IAA als eine von vielen Ursachen für sich aktuell häufende Umweltkatastrophen, wie die Brände auf Rhodos, kritisiert werden.

„Wir haben deswegen heute Nacht einige neue Teslas in Frankfurt flambiert. Als Gruß an die Proteste in München. Als ein Angriff unter vielen auf die zerstörerische Autoindustrie“, heißt es dort. Tesla sei „einer unserer prominentesten Feinde.“ Der Autohersteller repräsentiere „die Ideologie eines grünen Kapitalismus und die weiter anhaltende globale und koloniale Zerstörung.“

Teslabrand in Frankfurt: Linkes Bekennerschreiben auf Indymedia aufgetaucht

Indymedia ist ein Medien-Netzwerk im Internet. Auf Deutsch wird es als Austauschmedium auch für linksextremistische Inhalte bewertet. Alle Nutzer der Plattform haben die Möglichkeit, Beiträge anonym und ohne den Zwang zur Registrierung, in Echtzeit und ohne vorherige Kontrolle der Inhalte zu veröffentlichen, informiert das Bundesinnenministerium im Verfassungsschutzbericht 2022. Im August 2017, im Anschluss an den G20-Gipfel in Hamburg und die folgenden Debatten um linksradikale Gewalt, wurde die Subdomain „Indymedia Linksunten“ in Deutschland verboten.

Die Polizei Frankfurt bestätigt auf Nachfrage, dass ihr das Schreiben zum aktuellen Vorfall bekannt sei. Eine Fachdienststelle ermittle, mehr könne man zum Schreiben aktuell nicht sagen.

15 Teslas brennen in Frankfurt – Feuerwehr mit Sonderlöschmittel im Einsatz

Update vom Dienstag, 12. September, 12.30 Uhr: Zu dem nächtlichen Brand im Frankfurter Stadtteil Fechenheim gibt es neue Erkenntnisse. Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) meldet, sind 15 Elektrofahrzeuge der Marke Tesla beschädigt worden. Zuvor hatte die Frankfurter Feuerwehr von zehn Autos gesprochen.

Wegen der schwer löschbaren Batterien in den Fahrzeugen hat die Feuerwehr ein Sonderlöschmittel eingesetzt, so die dpa weiter. Nach Angaben eines Polizeisprechers entstand ein Sachschaden von 500.000 Euro. Die Brandursache sei noch unklar.

Mehrere Teslas sind in Frankfurt-Fechenheim in der Nacht ausgebrannt © 5VISION.NEWS/dpa

Zehn Teslas brennen in Frankfurt – Nachlöscharbeiten dauern an

Erstmeldung vom Dienstag, 12. September, 10.30 Uhr: Frankfurt – Zehn Elektroautos der Marke Tesla sind am Dienstag (12. September) auf einem Parkplatz in der Wächtersbacher Straße im Frankfurter Stadtteil Fechenheim in Brand geraten, wie die Feuerwehr Frankfurt mitteilte. Die Meldung über den Brand ging gegen 3.20 Uhr bei der Leitstelle der Feuerwehr ein. Das Feuer griff bereits auf mehrere Autos über, bevor die Feuerwehr eintraf.

Zehn Fahrzeuge seien durch den Brand zerstört, weitere Autos beschädigt worden. Da die Fahrzeuge mit Elektroantrieb ausgestattet waren, so die Meldung, wurde aufgrund der hohen Reaktivität der Batteriezellen ein „massiver Löschangriff“ unter Atemschutz durchgeführt.

Zehn Elektroautos der Marke Tesla sind am Dienstag (12. September) auf einem Parkplatz in der Wächtersbacher Straße im Frankfurter Stadtteil Fechenheim in Brand geraten. © 5VisionNews

Zehn Teslas brennen in Frankfurt aus: Nachlöscharbeiten nehmen noch „einige Zeit“ in Anspruch

Im Einsatz waren 40 Einsatzkräfte von fünf Löschfahrzeugen der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Fechenheim sowie Fahrzeuge mit Sonderlöschmitteln. Wegen der unmittelbaren Nähe sei die Bahnstrecke am Brandort vorübergehend für etwa eine halbe Stunde gesperrt worden, hieß es.

Gegen 4.30 Uhr war das Feuer unter Kontrolle und die ersten Einheiten konnten die Einsatzstelle verlassen. Die Nachlöscharbeiten würden noch „einige Zeit“ in Anspruch nehmen, da eine Wiederentzündung der Batteriezellen möglich sei. Über die Höhe des Sachschadens und die Brandursache lagen zunächst keine Angaben vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (anki/cas)