„Diskriminierend und abstoßend“: Professor bietet Seminar übers „Hochschlafen“ an – LMU reagiert empört

Von: Carina Blumenroth

„Darf Frau sich ‚hochschlafen‘“? Mit dieser Beschreibung kündigt ein Jura-Professor der LMU sein Seminar über „Liebschaften am Arbeitsplatz“ an. Die Fakultät distanziert sich.

München - Mit einer Seminarankündigung kassiert Jura-Professor Dr. Volker Rieble ordentlich Ärger – gewinnt aber gleichzeitig die öffentliche Aufmerksamkeit für sein Thema. Konkret geht es um das Seminar „Liebschaften am Arbeitsplatz“. Es soll im Wintersemester 2023/2024 an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) stattfinden. Die juristische Fakultät der LMU in München distanzierte sich von der Ankündigung. Die Formulierungen seien „diskriminierend, unangemessen und abstoßend“, heißt es in einer Stellungnahme.

Hochschlafen als Seminar? Fakultät distanziert sich von Formulierungen

Mit dem Ankündigungstext hat die juristische Fakultät mehrere Probleme, die in der Stellungnahme auf der Homepage deutlich werden. Unter anderem folgende Passage aus dem ursprünglichen Ankündigungstext wird kritisiert: „Darf Frau sich ‚hochschlafen‘, also eine Einstellung oder Beförderung mit Sex erkaufen“? Hier habe Rieble explizit nur auf die „Frau“ verwiesen, anstatt mit der neutralen Formulieren „man“ alle Geschlechter einzuschließen. Damit „lege der Text nahe, alleine Frauen versuchten, sich über sexuelle Beziehungen Vorteile zu verschaffen“, heißt es in der Stellungnahme.

„Liebschaften am Arbeitsplatz“ – in einem Jura-Seminar soll es im Wintersemester ums Hochschlafen gehen. Schon jetzt gibt es Kritik. © manfredxy/Imago

Machtmissbrauch am Beispiel Fall Reichelt – Skandalisierung oder Verharmlosung?

In seiner ersten Fassung der Seminarbeschreibung schreibt Rieble: „Was ist ‚Machtmißbrauch‘ [alte Schreibweise übernommen, Anm. d. Red.]“. Rieble greift in diesem Zusammenhang das Thema Julian Reichelt und dessen mutmaßlich missbräuchliches Verhalten gegenüber ihm unterstellten Mitarbeiterinnen auf. Wie die Fakultät in ihrer Stellungnahme schreibt, sei dies in „tendenziöser und verzerrender Weise“ geschehen. Es würde dem Stereotyp entsprechen, dass Frauen, die sich gegen sexuelle Übergriffe wehren, ihre Erfahrungen überdramatisieren.

Was wird Julian Reichelt vorgeworfen? Der ehemalige Bild-Chefredakteur musste wegen Vorwürfen des Machtmissbrauchs im Zusammenhang mit Affären mit Kolleginnen das Unternehmen verlassen. Laut Recherchen des Teams von „Reschke Fernsehen“ werfen Frauen ihm Machtmissbrauch und sexualisierte Gewalt vor. Die Vorwürfe sollen von rund 13 Mitarbeiterinnen stammen, zu denen das Team von Reschke Kontakt hatte. Reichelt lässt über seinen Anwalt verlauten, dass die Vorwürfe nicht wahr sind.



Quelle: stern.de, ARD Mediathek

Insgesamt distanzieren sich Verantwortliche der juristischen Fakultät von der Seminarbeschreibung. Diese beinhalte Geschlechterdiskriminierung und der Geringschätzung von Missbrauchsopfern, was die Fakultät ablehnt.

Rieble regiert auf Stellungnahme der Fakultät: „Ich ‚verachte‘ niemanden“

In der Wissenschaft setze man auf fachliches Interesse, nicht auf Emotionen, äußert sich Rieble in einer Stellungnahme, die auf der Webseite der LMU öffentlich einsehbar ist. „Ich ‚verachte‘ niemanden‘“, stellt Rieble voran und erläutert, dass man „in der realen Arbeitswelt“ neben der Leistung auf „Sex, Intrigen, Geld und Gefälligkeiten“ setze, um berufliche Vorteile zu erreichen. Zum Fall Reichelt erklärt Rieble, dass es in seinen Augen „keine (arbeits-)rechtliche Aufarbeitung“ gegeben habe, sondern lediglich eine publizistische. Dies wolle er im Seminar nachholen. Behandelt werden soll in dem Zusammenhang der mediale Umgang mit Reichelt. Dabei gibt es einen Bezug zu dem Spiegel-Artikel „Bumsen, belügen, wegwerfen“. Dies wäre vor allem als Kontext wichtig. Die Beschuldigungen an sich wolle er nicht skandalisieren.

Seminar findet „ohne Fluchtmöglichkeit“ statt

In der alten sowie der neuen Seminarbeschreibung sind für Studierende organisatorische Hinweise eingefügt, die sich nicht geändert haben. So soll das Seminar als Blockseminar voraussichtlich am Ende des Semesters auf der Fraueninsel im Chiemsee „ohne Fluchtmöglichkeit“ stattfinden. Was der Hinweis „ohne Fluchtmöglichkeit“ genau bedeuten soll, wird in der Seminarbeschreibung nicht deutlich.