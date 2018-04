Das müssen Sie über die Anti-Terror-Übung am Münchner Hauptbahnhof wissen

Münchner aufgepasst: In der Nacht auf Mittwoch verwandelt sich der Hauptbahnhof in ein Katastrophengebiet. Alle Infos zu der großen Anti-Terror-Übung der Polizei.

München - Die terroristischen Anschläge von Paris, Brüssel, Madrid und London machten es deutlich: Polizisten und Einsatzkräfte müssen auch in Europa auf Schreckens-Szenarien dieser Art vorbereitet sein. Um für einen Ernstfall gewappnet zu sein, probt die Polizeiin der Nacht auf Mittwoch, 18. April, eine sogenannte „Lebensbedrohliche Einsatzlage“ am Münchner Hauptbahnhof. Mit ersten Behinderungen in Form von Straßensperren ist ab etwa 20 Uhr zu rechnen.

Wir haben alle wichtigen Informationen zu der groß angelegten Anti-Terror-Übung, die den Bahnhof von Mitternacht bis etwa vier Uhr morgens in einen Ausnahmezustand versetzen wird, für Sie zusammengestellt.

Anti-Terror-Übung am Münchner Hauptbahnhof: Einsatzkräfte proben den Ernstfall

In der Nacht vom 17. auf den 18. April proben Polizei, Bundespolizei, Feuerwehren, Rettungsdienste sowie die Deutsche Bahn und das Landratsamt den genauen Einsatzablauf bei einer „Gewalttat im öffentlichen Raum“ - wie etwa einem Terroreinsatz. Die Operation trägt den Namen „Lelex“.

Um einen Anschlag in der Innenstadt mit Rauchbomben, Platzpatronen und Kunstblut realistisch zu simulieren, soll es zwei Schauplätze geben: Den Starnberger Flügelbahnhof und ein geschlossenes Trainingsareal im Münchner Norden.

Zu Beeinträchtigungen für Zivilisten kommt es nur im Bereich des Hauptbahnhofs - der Ausgang Arnulfstraße sowie der Starnberger Flügelbahnhof (Gleis 26 bis 36) sind großräumig gesperrt.

Übung einer „Lebensbedrohlichen Einsatzlage“ am Münchner Hauptbahnhof: Was genau wird passieren?

Die Münchner Polizei, Feuerwehren und Rettungsdienste trainieren ab Mitternacht für den Ernstfall: Terror in der Innenstadt.

Bei demfiktiven Einsatz wird es einen Haupt-Bösewicht geben. Laut Polizei werde dieser zunächst als Durchschnittsbürger in Erscheinung treten. Eine Expertengruppe des Münchner Polizeipräsidiums hat für die Übung sogar ein Drehbuch geschrieben.

Einsatz am Münchner Hauptbahnhof: Wer ist an der groß angelegten Anti-Terror-Übung beteiligt?

Der geprobte Einsatz wird wohl eine der größten Übungen dieser Art in ganz Bayern, eventuell sogar in ganz Deutschland werden. Insgesamt über 2000 Menschen werden daran beteiligt sein: Neben hunderten Feuerwehrleuten und Sanitätern werden rund 1000 Polizisten und 500 Katastrophenschützer von Hilfsorganisationen, Technischem Hilfswerk und den Münchner Kliniken daran teilnehmen.

Zusätzlich zu den Einsatzkräften wurden etwa 800 Statisten und Schauspieler für die gespielte Terror-Lage engagiert - einige von ihnen werden täuschend echt mit Kunstblut geschminkt, um Verletzungen realistisch zu simulieren.

+ Johanniter bei einer Übung in Unterschleißheim: So trainieren Einsatzkräfte für den Ernstfall. © Johanniter/Gerhard Bieber

Anti-Terror-Übung am Münchner Hauptbahnhof: Wichtige Infos für Anwohner und Reisende

Für Außenstehende gibt es keinerlei Möglichkeiten, die Übung zu beobachten - es wird auch ein Sichtschutz angebracht. In der Zeit der des Einsatzes kommt es in der Umgebung des Bahnhofes zu Straßensperrungen.

Lediglich Anwohner rund um das Bahnhofsgelände werden wohl trotzdem etwas von dem fingierten Anschlag mitbekommen - Einsatzfahrzeuge werden mit Blaulicht und Martinshorn anrücken und rund um den Bahnhof parken. Im gesamten abgesperrten Bereich wird es krachen und qualmen.

Hotels, Gewerbetreibende sollten ebenso wie Anwohner bereits per Wurfzettel über die anstehende Übung informiert worden sein.

Anti-Terror-Übung am Münchner Hauptbahnhof: Das müssen Fahrgäste wissen

Worauf Reisende und Nutzer der öffentlichen Verkehrsmittel in der Nacht auf Mittwoch achten müssen, erfahren Sie in der folgenden Auflistung:

Fern- und Regionalzüge: Laut einem Sprecher der Deutschen Bahn ist der Zugverkehr während der Großübung „Lelex“ nicht beeinträchtigt. Wie die Bundespolizei mitteilt, kann es aber zu Gleisverlegungen von abfahrenden Zügen kommen. Diese werden aber über die Infotafeln rechtzeitig bekannt gegeben. Bei Unklarheiten können sich Reisende an die im Bahnhof positionierten Polizisten und Personal der Deutschen Bahn wenden.

S-Bahn-Verkehr: Alle S-Bahnen fahren planmäßig. Es gibt keine Beeinträchtigungen.

Bus und Tram: Hier kommt es zu einigen Änderungen im Fahrplan. Laut einer Mitteilung der MVG gibt es ab Dienstagabend auf den Buslinien 58, 100 und 150 Einschränkungen. Auch dieT ramlinien 16, 17 und N17 sind betroffen.

Genauere Infos zu den umgeleiteten Linien:

MetroBus 58: Die Busse können die Haltestelle Hauptbahnhof Nord in der Arnulfstraße und die Haltestelle Hauptbahnhof am Bahnhofplatz ab ca. 20 Uhr nicht bedienen. Fahrgäste erreichen die umgeleitete Linie 58 jedoch an der Haltestelle Hauptbahnhof Süd in der Bayerstraße.

StadtBus 100 (MVG Museenlinie) und 150: Die Busse können die reguläre Haltestelle Hauptbahnhof Nord inkl. Endhaltestelle an der Arnulfstraße ab ca. 20 Uhr nicht mehr anfahren. Stattdessen wird eine Ersatzhaltestelle in der Luisenstraße bedient. Diese befindet sich in Fahrtrichtung Ostbahnhof vor Haus-Nr. 4.

Tram 16/17 und NachtTram N17: Zwischen Hauptbahnhof und Romanplatz, also in der Arnulfstraße, wird die Straßenbahn ab ca. 23 Uhr durch Busse ersetzt. Die Züge fahren eine großräumige Umleitung über die Linien 20 und 12 (Dachauer Straße – Leonrodplatz – Rotkreuzplatz).

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) informiert mit Tickertexten an den Haltestellen und auf www.mvg.de über alle Änderungen.

Anti-Terror-Übung am Münchner Hauptbahnhof: Wie reagieren die Deutsche Bahn und MVV?

Gesonderte Regelungen für Fahrgäste, die beispielsweise nur eine Fahrkarte der Deutschen Bahn besitzen, aufgrund der aktuellen Lage aber nicht vom Hauptbahnhof, sondern an anderen Stationen mit Bus oder U-Bahn abfahren möchten, bestehen laut einer Pressesprecherin der MVV nicht. Fahrkarten müssen regulär gelöst werden.

Anti-Terror-Übung am Münchner Hauptbahnhof: Autofahrer aufgepasst - In diesen Bereichen sind die Straßen gesperrt

Autofahrer aufgepasst: Straßensperrungen wird es in der Nacht an der Bayerstraße, der Paul-Heyse-Unterführung sowie an derArnulfstraße geben (siehe Karte). Im Laufe der Übungen werden zudem Einsatzfahrzeuge in die abgesperrten Bereiche einfahren müssen. Es kann deshalb auch außerhalb des Sperr-Radius zu Behinderungen kommen.

Gesperrte Straßen und Zufahrten auf der Karte:

+ Ein Überblick über die Straßen und Zufahrten, die während der Anti-Terror-Übung gesperrt werden. © Onlinevolo5 Redaktion

Anti-Terror-Übung am Münchner Hauptbahnhof: Bürgertelefon eingerichtet

Durch die Weitergabe der Informationen möchte die Polizei Irritationen und mögliche Panik in der Bevölkerung vermeiden. Die gestellte Anti-Terror-Übung soll Einsatzkräfte für den Ernstfall wappnen und routiniertes Handeln schulen. Übungen dieser Art sind nicht selten und wurden bereits in anderen deutschen Großstädten, wie beispielsweise Frankfurt am Main, durchgeführt.

Auf dem betroffenen Gelände werden zahlreiche Polizisten und Mitarbeiter der Deutschen Bahn vor Ort sein, um alle Passanten, die in der Nähe des Bahnhofs unterwegs sind, über die Übung aufzuklären.

Zu allen weiteren Fragen wird außerdem ein Bürgertelefon eingerichtet: Die Telefonnummer: 089/29101910.

nema