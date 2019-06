Eine Studentin wartete am Hauptbahnhof auf ihren Zug. Plötzlich bemerkte sie Bewegung in einem Gebüsch und ein Mann mit entblösten Glied drehte sich ihr zu.

München - Die Polizei München berichtet: Am Samstag, 15.06.2019, gegen 09.10 Uhr, stand ein 37-jähriger Bulgare am Holzkirchner Flügelbahnhof in einem Gebüsch und onanierte mit Blickkontakt zu einer 24- jährigen Münchner Studentin. Die junge Frau verständigte daraufhin per Notruf die Polizei.

Exhibitionist geht am Hauptbahnhof gegenüber Münchner Studentin (24) zum Äußersten

Bei deren Eintreffen konnte der 37-Jährige noch im Gebüsch angetroffen und festgenommen werden. Gürtel und Reißverschluss der Hose standen hierbei immer noch offen. Da der Bulgare über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde er der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt.

