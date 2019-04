Flohmarkt auf der Theresienwiese: Diesen Geheimtipp sollten alle Schnäppchenjäger kennen

Auch wenn die Wetterprognosen nicht ganz so blendend aussehen: Viele Schnäppchenjäger haben sich den kommenden Samstag längst in ihrem Terminkalender vorgemerkt.

München - Am Samstag, den 27. April 2019 findet wieder der Flohmarkt auf der Theresienwiese statt. Er ist bayernweit der größte seiner Art. Unikate, Kuriositäten oder Schnäppchen – bei insgesamt 2.000 Anbietern ist wirklich alles dabei. Organisiert wird das Spektakel bereits seit 25 Jahren vom Bayerischen Roten Kreuz (BRK). Das riesige Angebot lockt bei gutem Wetter schon mal 80.000 Besucher an. In diesem Jahr meint es Petrus wohl nicht so gut mit den Schnäppchenjägern. Für Samstag werden 15 Grad und Schauer prognostiziert.

Das große (Ver-)Handeln beginnt traditionell schon ganz früh. Ab 7 Uhr stehen die Verkäufer bereit - offiziell. In Wahrheit wechseln viele begehrte Stücke schon lange davor den Besitzer. „Verkaufsstart ist erst am Samstagmorgen. Aber wir können auch nicht kontrollieren, was an den einzelnen Ständen passiert“, erklärt eine BRK-Sprecherin. Findige Schnäppchenjäger dürften bereits am Freitagnachmittag ihr Glück versuchen.

Am Samstag müssen dann um 16 Uhr wieder alle zusammenpacken. Wer gerne selbst verkaufen möchte, kann seit Dienstag auf dem Verkaufsplatz seinen Wunschstand mit Kreide markieren. Hier gilt das Motto „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“.

Flohmarkt auf der Theresienwiese: Das müssen Schnäppchenjäger wissen

Die reservierten Plätze müssen am Samstag bis 6 Uhr eingenommen werden, sonst sind sie für andere Verkäufer wieder frei. Für den Verkauf fallen Standgebühren ab 18 Euro an. Angeboten werden darf alles, was sich in einem Haushalt üblicherweise ansammelt. Nicht erlaubt sind unter anderem Neuwaren, Großmöbel, Lebensmittel oder auch Pflanzen.

Für interessierte Käufer ist der Besuch des Flohmarkts kostenfrei. Mit den Öffentlichen lässt sich die Anreise ganz bequem gestalten. Doch Vorsicht: Der U-Bahnhof Theresienwiese könnte auch von vielen Besuchern des Frühlingsfests frequentiert werden. Alternativ empfiehlt sich der Umweg mit den U-Bahn-Linien 3 und 6 zu den Haltestellen Goetheplatz und Poccistraße.

stm/lks