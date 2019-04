Nach Frühlingsfest: Junge Frau wird von Auto erfasst - und gegen Scheibe geschleudert

Am ersten Tag des Frühlingsfestes ist es auf dem Bavariaring zu einem Unfall zwischen einer Besucherin auf dem Heimweg und einem Pkw gekommen. Auch der Notarzt wird angefordert.

München - Auf dem Heimweg vom Frühlingsfest auf der Theresienwiese ist am späten Freitagabend eine junge Frau von einem Pkw erfasst und verletzt worden. Wie die Feuerwehr München berichtet, geschah der Unfall, als die 22-Jährige den Bavariaring überqueren wollte. Durch den Aufprall wurde sie gegen die Windschutzscheibe geschleudert.

Die um 23.26 Uhr angeforderten Einsatzkräfte versorgten die Verletzte, die mit mehreren Schürfwunden und einer Gehirnerschütterung angesichts des starken Aufpralls vergleichsweise glimpflich davonkam. Die Pkw-Fahrerin wurde derweil von der Polizei betreut. Nach der medizinischen Versorgung der Fußgängerin vor Ort wurde diese in den Schockraum der Münchner Klinik gebracht.

Unfallkommando der Polizei nimmt Ermittlungen auf

Am Unfallort im Einsatz waren ein Rettungswagen, ein Notarzt sowie ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Berufsfeuerwehr. Der am Fahrzeug entstandene Sachschaden könne von der Feuerwehr nicht beziffert werden. Das Unfallkommando der Polizei hat Ermittlungen zum Hergang aufgenommen.

