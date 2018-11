Angst vor „Party-Horror“: Gärtnerplatz-Anwohner protestieren gegen neue Fußgängerzone

Gentrifizierung vom Odeonsplatz bis zur Isar?

von Bettina Ulrichs schließen

Am Gärtnerplatz in der Isarvorstadt in München ist immer viel los. Doch der Plan das Areal um den Gärtnerplatz für Autos zu sperren und nur für Fußgänger zu öffnen, gefällt nicht jedem.