Handy-Dieb bedroht McDonald‘s-Gäste am Hauptbahnhof - und kommt nicht weit

In einem McDonald‘s am Münchner Hauptbahnhof haben Gäste jede Menge Zivilcourage bewiesen: Sie beobachteten einen besonders dreisten Dieb und ließen ihn nicht entkommen - obwohl er ihnen drohte.

München - Am Donnerstagmorgen saß ein bisher unbekannter älterer Mann mit seinem Tablet in dem Schnellrestaurant im Zwischengeschoss des Münchner Hauptbahnhofes. Wie die Bundespolizei mitteilt, setzte sich ein fremder Mann zu ihm, der ziemlich betrunken war und versuchte, das Tablet an sich zu nehmen. Das konnte der Besitzer aber abwehren.

Der Betrunkene, ein 42-jähriger, somalischer Asylbewerber mit Wohnsitz in München, durchsuchte daraufhin die Jacke des Mannes nach Wertgegenständen. Diesem wurde es dann wohl zu brenzlig und er packte seine Sachen zusammen, um das Schnellrestaurant zu verlassen. Sein Handy lag noch auf dem Tisch. Der 42-Jährige sah das und benutzte einen Trick: Er warf die Jacke des Mannes auf den Boden. Als dieser sich bückte, um sie aufzuheben, schnappte er sich das Handy.

Diese Szene hatte allerdings ein anderer, 75-jähriger Gast beobachtet und informierte den Besitzer des Handys über den Diebstahl. Dieser forderte daraufhin die Herausgabe von dem Somalier, der das Telefon zwischen seine Oberschenkel geklemmt hatte und nun in die Hand nahm. Als der Unbekannte versuchte ihm sein Handy aus der Hand zu nehmen, versteckte der Dieb es hinter seinem Rücken, tauschte die Hand und drückte den Eigentümer von sich weg.

Obwohl er mit Schlägen drohte: Gäste halten Dieb fest

Ein weiterer Zeuge des Vorfalles, ein 41-Jähriger Nigerianer, forderte den Somalier nun ebenfalls auf, das Handy zurückzugeben. Als er dem nicht nachkam, griff der Zeuge danach und überreichte es dem unbekannten Mann.

Daraufhin wollte der ertappte und um seine Beute gebrachte Dieb das Schnellrestaurant verlassen, woran er wiederum durch einen dritten Zeugen gehindert wurde. Der Somalier drohte dem 36-Jährigen aus Ägypten daraufhin mit Schlägen und deutete diese auch an. Das wiederum wurde durch einen 37-Jährigen Deutschen beobachtet, welcher zu Hilfe kam, den Somalier zu Boden brachte und bis zum Eintreffen der Bundespolizei festhielt.

Gegen den Somalier wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl und versuchter Körperverletzung eingeleitet. Zur Tatzeit hatte er einen Promillewert von 2,46.

