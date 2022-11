Bäcker am Hauptbahnhof plötzlich verschwunden: Kunden traurig – an der Tür hängt nur ein alter Zettel

Von: Lukas Schierlinger

Teilen

Ein Zettel an der Eingangstür verweist noch auf „neue Öffnungszeiten“. © lks

Warum Strobl‘s Backstube am Münchner Hauptbahnhof seit etwa zwei Monaten geschlossen hat, weiß niemand so genau. Die Nachbarn präsentieren eine Vermutung.

München - „Der Service war immer super freundlich und das Angebot sehr attraktiv“, berichtet ein Mitarbeiter unserer Redaktion, der sich als besonderer Fan der Tomate-Mozzarella-Panini outet. Seit etwa zwei Monaten ist seine Nahrungsquelle am Münchner Hauptbahnhof versiegt. Strobl‘s Backstube in der Bayerstraße 18 hat geschlossen. Die Hintergründe sind unklar.

An der Eingangstür findet sich lediglich ein Zettel, der auf „neue Öffnungszeiten“ verweist. Der hing schon dort, als beim beliebten Bäcker noch lange Brezn, Gebäck und Erfrischungsgetränke über die Theke gingen.

Hauptbahnhof München: Strobl‘s Backstube plötzlich geschlossen - „Haben uns da immer eingedeckt“

Im Laden stapeln sich zusammengeklappte Kisten, die Theke ist leergeräumt. „Schade, dass die über Nacht verschwunden sind. Wir haben uns da immer für die Mittagspause eingedeckt“, erklärt eine Passantin, die am Mittwoch (16. November) vor verschlossenen Türen steht.

Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Es war kurz vor Beginn des Oktoberfests, als die Backstube ihren Betrieb einstellte. Manche Kunden dachten da noch an eine kurze Verschnaufpause vor dem Wiesn-Wahnsinn. Sie haben sich offenbar geirrt.

KVR auf Anfrage: „Wieso der Laden derzeit geschlossen ist, entzieht sich unserer Kenntnis“

Hat das KVR von einer etwaigen Geschäftsaufgabe gehört? Auf Anfrage unserer Redaktion erklärt ein Sprecher: „Die Bäckerei Strobl ist nach wie vor als Gewerbe angemeldet. Wieso der Laden derzeit geschlossen ist, entzieht sich unserer Kenntnis.“

Angestellte des benachbarten Friseursalons gaben an, dass der Verkauf in letzte Zeit nicht mehr so gut gelaufen sei. Das habe der Betreiber der Backstube ihnen gegenüber zumindest kommuniziert: „Er hat noch gesagt, dass er vielleicht die Preise anheben will.“ Genaueres wissen die Strobl-Nachbarn allerdings nicht.

Fraglich, ob Stammkunden jetzt noch auf ein Comeback hoffen dürfen. Einer hatte im Sommer 2022 noch eine gleichermaßen simple wie überschwängliche Google-Rezension abgegeben: „Oh, ich liebe es!“ (lks)

In unmittelbarer Nähe der Backstube ist die Baustelle am Münchner Hauptbahnhof aktuell nicht zu übersehen. Bis zur Fertigstellung könnte es jedoch noch dauern, wie ein detaillierter Besuch offenbart.