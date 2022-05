Als Löwe verkleidet: Mann rast mit E-Scooter durch Hauptbahnhof - Vorgeschichte zum Teil bekannt

Von: Lukas Schierlinger

„Löwen-Alarm“ herrschte am Freitag (27. Mai) am Münchner Hauptbahnhof. © dpa/Bundespolizei München (Montage)

Zu einem nicht ganz alltäglichen Einsatz kam es für Beamte der Bundespolizei am Hauptbahnhof München. Wichtige Fragen bleiben offen.

München - Bizarre Szenen ereigneten sich am Freitag (27. Mai) am Münchner Hauptbahnhof. Um 10.50 Uhr fiel Beamten der Bundespolizei ein Mann auf, der in einem Löwenkostüm für Furore sorgte - unterwegs auf einem E-Scooter. „Da sich der Mann bei Ansprache, unabhängig von seiner Kostümierung, auffällig verhielt, nahmen die Beamten den Löwen mit zur Wache“, heißt es in einer humorig formulierten Pressemitteilung zum Vorfall.

Hauptbahnhof München: Verkleideter Mann sorgt mit E-Scooter für Furore

Der Mann ohne Wohnsitz erklärte weder, woher er den E-Scooter habe, noch machte er Angaben zu einem auf dem Roller befestigten Paket. Schließlich öffneten die eingesetzten Beamten das Paket. Zum Vorschein kamen sechs Vodkaflaschen (jeweils 1,75 Liter) sowie vier Flaschen Aperol im Wert von etwa 550 Euro. Ermittlungen führten die Beamten zum Eigentümer des Rollers. Der gab an, dass ihm dieser am Vortag samt des darauf befestigten Pakets gestohlen worden sei.

Der Scooter-Eigentümer, ein 30-jähriger Münchner, arbeitet in einem Club in der Altstadt als Kellner. Dort hatte er auch den Roller abgestellt. Auf Rückfrage konnte der Diskobetreiber den Verlust der hochpreisigen Alkoholika bestätigen. „Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf ca. 1200 Euro. Die zuständige Staatsanwaltschaft entschied, den Mann dem Haftrichter vorzuführen“, informiert die Bundespolizei.

Warum war Mann als Löwe verkleidet unterwegs? Polizei München ermittelt weiter

Weshalb der Mann verkleidet war, konnte bisher nicht geklärt werden - ebenso die Herkunft des Kostüms. Weitere Ermittlungen werden nun durch das Polizeipräsidium München geführt.