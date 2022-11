Tragischer Unfall am Hauptbahnhof: Münchner verliert nach Sturz beide Unterschenkel

Von: Lukas Schierlinger

Teilen

Am Münchner Hauptbahnhof hat sich ein Mann nach einem Sturz aufs Gleis schwere Verletzungen zugezogen (Symbolbild). © Bundespolizei

Sie griffen beherzt ein, als sie am Gleis angekommen waren. Bundespolizisten haben einem Mann am Hauptbahnhof München womöglich das Leben gerettet.

München - Am Donnerstagabend (10. November) kam es am Gleis 14 des Münchner Hauptbahnhofes zu einem tragischen Unfall. Ein 36-Jähriger fiel, mutmaßlich aufgrund seiner Alkoholisierung, vom Bahnsteig ins Gleis und wurde von einem Zug überrollt. Einsatzkräfte der Bundespolizei reagierten beherzt.

In einer Pressemitteilung heißt es: „Gegen 22 Uhr stürzte ein in München wohnhafter Mann am Bahnsteigende (aus Sicht der Haupthalle) ins Gleis. Der Triebfahrzeugführer eines einfahrenden Railjets erkannte den Mann aufgrund der Dunkelheit zu spät und überrollte ihn trotz eingeleiteter Schnellbremsung. Unverzüglich setzte er einen Notruf ab.“

Hauptbahnhof München: Bundespolizisten eilen stark blutendem Mann zur Hilfe

Bundespolizisten, die wenig später am Unfallort eingetroffen waren, übernahmen die Erstversorgung des zu diesem Zeitpunkt stark blutenden Mannes und bargen ihn aus dem Gleis. Er erlitt schwerste Verletzungen im Beinbereich. Anschließend herbeigeeilte Rettungskräfte übernahmen die weitere Versorgung und brachten den Mann in ein Münchner Krankenhaus, wo ihm beide Unterschenkel amputiert werden mussten. Zur Erstversorgung hatten die Bundespolizisten auch ein sogenanntes „Tourniquet“ (Abbindesystem) eingesetzt.

Für ihren Einsatz fand der behandelnde Arzt nur lobende Worte: „Durch die schnell ergriffenen Erste-Hilfe Maßnahmen wurden die Überlebenschancen des Mannes deutlich verbessert“, so der Arzt. Derzeit befindet sich der Mann nicht mehr in Lebensgefahr.

München: Mann stürzte wohl aufgrund von Alkoholisierung ins Gleis

„Eine Auswertung der Videoüberwachung ergab, dass der 36-Jährige aus Giesing bereits zuvor stark schwankend allein am Bahnsteig unterwegs war“, hieß es in der Pressemitteilung der Bundespolizei. Der Triebfahrzeugführer wurde psychologisch betreut. In dem Zug befanden sich zum Unfallzeitpunkt etwa 150 Reisende.