Jugendliche bedrohen Schüler mit Messer und beschädigen 26 Autos

Drei Jugendliche haben eine Spur der Verwüstung in der Isarvorstadt hinterlassen. Sie beschädigten 26 Autos - und versetzten zwei Schüler in Angst und Schrecken.

München - Passanten haben am Sonntagabend beobachtet, wie drei Jugendliche geparkte Autos in der Zenettistraße im Westend beschädigt haben. Unter den Zeugen waren auch zwei Schüler (15 und 18 Jahre alt), die mit einem Messer bedroht wurden. So teilt es die Polizei in ihrem aktuellen Pressebericht mit.

Die Passanten und die Schüler machten Streifenpolizisten auf die Taten aufmerksam. Die Beamten leiteten umgehend eine Fahndung ein und konnten drei 14, 15 und 16 Jahre alte Tatverdächtige festnehmen. Insgesamt konnten bisher 26 Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen festgestellt werden. Zudem wurden drei Mercedessterne durch die Jugendlichen entwendet.

Gegen die drei Schüler wird nun wegen Sachbeschädigung, Diebstahl, Bedrohung und einem Vergehen gegen das Waffengesetz ermittelt.

