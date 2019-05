Kult-Wirt von Münchner Schwulen-Treff wird bedroht: Hört der Hass denn niemals auf?

Deutsche-Eiche-Wirt Dietmar Holzapfel

von Martina Williams schließen

Als Dietmar Holzapfel (62) die Post in seinem Hotel Deutsche Eiche durchschaut, stockt ihm der Atem: In dem Stapel steckt eine an ihn adressierte Postkarte mit übelsten schwulenfeindlichen Bedrohungen und Beschimpfungen!