Radler und Fußgänger in Not: Die Stadt treibt uns in die Enge

Der Bauzaun steht mitten am Gehweg. Dort, wo normalerweise Fußgänger unterwegs sind, parken Baufahrzeuge und Laster. Wer derzeit zu Fuß oder per Rad auf der Ludwigsbrücke vorm Deutschen Museum Richtung Gasteig unterwegs ist, braucht gute Nerven. Wegen einer Baustelle müssen sich alle einen einzigen Radweg teilen. „Der ist nur 1,15 Meter breit und nur wenige Zentimeter vom vorbeitosenden Autoverkehr entfernt“, sagt Anwohner Axel Kotonski (63). „Das ist lebensgefährlich!“ Nicht nur Kotonski ist sauer. Tenor der Passanten: Die Stadt treibt uns in die Enge!

+ Axel Kotonski (li. oben) neben einem Lkw, der auf dem noch verbleibenden Weg parkt. © Achim Schmidt

Seit 39 Jahren lebt Axel Kotonski an der Preysingstraße hinterm Gasteig. Ein Auto hat er nicht, er ist gern mit dem Radl unterwegs – oft an der Ludwigsbrücke. An deren Unterseite wird derzeit zum Schutz vor Korrosion an den Metallteilen gewerkelt. Die Arbeiten dauern bis Ende November. „Unzumutbar!“, sagt Kotonski, der die verbliebene Wegesbreite ausgemessen hat. „Nur so breit wie eine Krankenhaustür!“ An Baureferentin Rosemarie Hingerl schrieb er einen Brief: „Einem derart grob fahrlässigen Umgang mit der Gesundheit und dem Leben von Tausenden Menschen bin ich bisher noch nie begegnet.“