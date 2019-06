Bayerstraße eine Stunde komplett gesperrt - Grund war spektakulärer Zusammenstoß

Am Montag war die Bayerstraße in Ludwigvorstadt für eine Stunde gesperrt. Grund war ein spektakulärer Zusammenstoß zwischen einem Auto- und einem Fahrradfahrer.

Ludwigvorstadt - Am Montagnachmittag kollidierte ein 21-Jähriger aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen auf seinem Fahrrad mit einem Pkw und wurde über die Motorhaube geschleudert. Anschließend kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Was war passiert? Ein 37-Jähriger aus dem Landkreis Starnberg fuhr mit seinem Audi auf der Bayerstraße Richtung Osten und wollte nach rechts in die Martin-Greif-Straße abbiegen. Dort musste er an einer Ampel warten.

Die Bayerstraße war für eine Stunde komplett gesperrt

Ebenfalls auf der Bayerstraße in gleicher Richtung fuhr der Fahrradfahrer ordnungsgemäß auf dem Radweg. Als der Autofahrer Grün hatte und in die Kreuzung fuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer. Dieser wollte nach links abbiegen und hatte nach ersten Ermittlungen eine rote Ampel überfahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 21-Jährige über die Motorhaube vor das Auto geschleudert. Dabei verletzte er sich und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Autofahrer blieb unverletzt, am Pkw entstand ein kleiner Sachschaden. Für etwa eine Stunde musste die Bayerstraße vollständig gesperrt werden, bis die Unfallaufnahme abgeschlossen war. pp

