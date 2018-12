19-Jähriger packt Bundespolizisten am Kragen und ringt ihn nieder

Ein 19 Jahre alter Mann hat in der Nacht auf Samstag die Bundespolizei auf Trab gehalten. Er war mehrfach des Hauptbahnhofs verwiesen worden - und rastete dann aus.

München – Ein junger Mann hat in der Nacht auf Samstag für mächtig Aufregung am Hauptbahnhof gesorgt - nun sitzt er in U-Haft.

Wie die Bundespolizei berichtet, war es in der Wartehalle des Hauptbahnhofs immer wieder zu Streitigkeiten zwischen dem Albaner und anderen Personen gekommen. Mehrmals verwies die Bahn-Security den jungen Mann des Warteraums - doch der 19-Jährige, der in Deutschland keinen Wohnsitz hat, kehrte immer wieder in den Bahnhof zurück. Schließlich erteilte ihm sogar die Bundespolizei ein Hausverbot, doch auch das ignorierte der junge Mann.

Am Hauptbahnhof: Junger Mann tickt aus und packt Polizisten am Revers

Kurz vor zwei Uhr eskalierte die Situation dann. Am Gleis 27 wollten die Beamten erneut einen Platzverweis gegen ihn durchsetzen - da tickte der 19-Jährige aus. Er attackierte die Beamten, schlug nach ihnen und packte dann sogar einen Bundespolizisten am Revers und rang ihn zu Boden. Die Beamten überwältigten den Mann schließlich.

Mehrere Polizisten wurden bei dem Vorfall leicht verletzt, der 19-Jährige erlitt leichte Blessuren im Gesicht. Er wurde dem Haftrichter vorgeführt, wegen tätlichen Angriffs, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung sowie Hausfriedensbruchs wurde Untersuchungshaft angeordnet.

Es war nicht der einzige Einsatz der Bundespolizei am Samstag: Mit Unterstützung eines Helikopters kam es am Samstag zu einem Einsatz am Rangierbahnhof Nord. Die Beamten wurden fündig.

mes