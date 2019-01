In der ersten Stunde des neuen Jahres: 25-Jähriger leistet sich fatale Aussetzer

Das Jahr 2019 war noch keine Stunde alt, da brachte sich ein 25-Jähriger im Herzen der Landeshauptstadt in große Schwierigkeiten.

München - Am Dienstag, 01.01.2019, gegen 00.50 Uhr, wollten Polizeibeamte auf der Landsberger Straße stadteinwärts einen Pkw-Audi kontrollieren. Der Fahrer des Audis entzog sich jedoch der Kontrolle, indem er mit überhöhter Geschwindigkeit flüchtete, wie die Polizei München berichtet.

Auf Höhe der Herzog-Heinrich-Straße/Kobellstraße konnte der Fahrer, ein 25-jähriger Ungar, durch Versperren des Weges mit einem Dienstfahrzeug von Beamten der Polizeiinspektion 42 (Neuhausen) angehalten werden. Als sich die Beamten dem Fahrzeug näherten, flüchtete der 25-Jährige jedoch abermals.

Kollision mit anderem Auto

Unter unentwegter Missachtung der Straßenverkehrsordnung fuhr der 25-Jährige weiter durch das Stadtgebiet und kollidierte auf diesem Weg in der Bayerstraße mit einem Fahrzeug eines 35-Jährigen aus Nürnberg. Der Ungar ignorierte jedoch, dass er den Pkw-Mercedes leicht beschädigte und fuhr in entgegengesetzter Richtung auf die Donnersberger Brücke. Zudem schaltete er das Licht am Pkw aus.

Nur durch glückliche Umstände und gekonnte Ausweichmanöver anderer Verkehrsteilnehmer, kam es zu keinen weiteren Unfällen. Abschließend stellte der 25-Jährige seinen Pkw in der Kelheimer Straße ab und flüchtete zu Fuß. Der Beifahrer, der sich nach Zeugenaussagen im Fahrzeug des 25-Jährigen befand, flüchtete ebenfalls, konnte jedoch bislang nicht ermittelt werden.

Polizei sucht Beifahrer

In den Hinterhöfen der Anwesen Kelheimer Straße / Arnulfstraße konnte der Ungar schließlich festgenommen werden. Das von ihm benutzte Fahrzeug wurde sichergestellt. Der exakte Unfallhergang bedarf noch einigen Ermittlungen durch die Fachdienststelle. Bei dem Fahrer wurde eine Alkoholisierung festgestellt. Der Konsum weiterer Betäubungsmittel kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Das Gutachten der Rechtsmedizin steht noch aus.

Der 25-jährige Fahrer wurde wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, eines unerlaubten Entfernens vom Unfallort, eines Fahrens ohne Fahrerlaubnis und diverser Ordnungswidrigkeiten gemäß der Straßenverkehrsordnung angezeigt. Der 25-Jährige wird dem Ermittlungsrichter am heutigen Tag vorgeführt.

Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang / Verfolgungsfahrt machen können, bzw. gar gefährdet oder geschädigt wurden, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

mm/tz

