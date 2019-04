Auto fährt Münchner Radfahrer krankenhausreif, bemerkt Unfall - und haut ab

So passiert mitten in der Innenstadt: Ein Auto rammte brutal einen Radfaher und verletzte ihn schwer. Das Auto hielt kurz - um dann mit Vollgas abzuhauen. Die Polizei ermittelt.

München - Die Polizei München berichtet: Am Freitag gegen 09.50 Uhr befuhr ein 36-jähriger Fahrradfahrer die Schwanthalerstraße stadteinwärts.

Zum selben Zeitpunkt befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw, möglicherweise einen Kleintransporter bzw. Kastenwagen, grau, die Schwanthalerstraße in gleicher Richtung.

München: Auto fährt Münchner Radfahrer krankenhausreif - und haut ab

Laut Zeugenaussagen touchierte dieser beim Vorbeifahren den Fahrradfahrer mit seinem rechten Außenspiegel. Durch den Anstoß kam dieser wiederum zu Sturz und verletzte sich dabei schwer.

Der unbekannte Fahrzeugführer bremste sein Fahrzeug kurz ab, entfernte sich dann, ohne sich um seine gesetzlichen Pflichten zu kümmern, mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Sonnenstraße. Der Fahrradfahrer musste zur weiteren stationären Behandlung in ein Münchner Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrrad entstand ein Schaden von ca. 150 Euro.

Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw. Kennzeichen des Tatfahrzeugs machen können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Verkehrsunfallaufnahme, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

mm/tz