Raser-Duell in Münchner Innenstadt: Illegales BMW-Rennen zwischen Vater und Sohn

München - Am Mittwoch spielten sich in der Münchner Innenstadt Szenen ab, die aus einem Actionfilm stammen könnten. Gegen 22:20 Uhr beobachtete eine Streife der Polizeiinspektion 14 (Westend) ein verbotenes Autorennen. Laut Angaben der Polizei wurden die Beamten auf das Rennen aufmerksam, als zwei Männer ihre BMW auf der Sonnenstraße nebeneinander stellten. Bei den Kontrahenten handelte es sich nach Polizeiangaben um einen 46-Jährigen mit Wohnsitz im südlichen Münchner Landkreis und um seinen 22-jährigen Sohn mit Wohnsitz in München.

Nachdem Vater und Sohn ihre Fahrzeuge auf der Sonnenstraße ausgerichtet hatten, beschleunigten sie stark und rasten bis zur nächsten Ampel an der Sonnenstraße Ecke Landwehrstraße. Die Polizeistreife griff ein und stoppte die beiden Autos. Sie führten eine Kontrolle der Fahrer und der Fahrzeuge durch.

München: Illegales Autorennen in der Innenstadt - BMW des Vaters war technisch verändert

Bei der Kontrolle der Fahrzeuge fiel den Beamten auf, dass der BMW des 46-Jährigen technische Veränderungen aufwies. Die Veränderungen führten zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des Fahrzeuges. Die Betriebserlaubnis erlischt nach Angaben des Portals bussgeldkatalog.de wenn „an einem Kraftfahrzeug absichtlich eine Änderung vorgenommen [wird], durch die die Fahrzeugart geändert, das Gefährdungspotential erhöht oder das Geräusch- oder Abgasverhalten des Fahrzeugs verändert wird“. Um die Erlaubnis wieder zu erlangen reiche es nicht aus, den Umbau rückgängig zu machen. Die Betriebserlaubnis müsse neu erteilt werden.

Gegen beide Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen eingeleitet. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurden die Führerscheine beschlagnahmt. Die Fahrzeuge wurden nach Angaben der Polizei an der Kontrollörtlichkeit ordnungsgemäß abgestellt und die Schlüssel sichergestellt. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

München: Mehrere illegale Straßenrennen am Pfingstwochenende

Am Pfingstwochenende lösten die Beamten der Polizei gleich mehrere illegale Straßenrennen in München auf. Am frühen Montagmorgen gegen 1.25 Uhr fielen einer Polizeistreife in Ramersdorf auf dem Innsbrucker Ring zwei Fahrzeuge auf. Die Autos waren mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Als sie dann an einer Ampel auf bis zu 160 Stundenkilometer beschleunigten, war die Fahrt für den 36-jährigen BMW-Fahrer und den 29-jährigen Audi-Fahrer zu Ende. Beiden wurden sowohl der Führerschein als auch die Autos entzogen. Zusätzlich leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein.

Am selben Tag, gegen 20.05 Uhr schnappte die Polizei dann noch einmal zwei Raser auf der Schleißheimer Straße in Milbertshofen. Die zwei BMW-Fahrer fielen den Beamten wegen ihrer erhöhten Geschwindigkeit und den waghalsigen Überholmanövern auf. Den 20- und 26-jährigen Münchnern droht jetzt ebenfalls ein Strafverfahren wegen ihres illegalen Autorennens.

