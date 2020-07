Um 22.30 Uhr wendet sich das Blatt: Party-Protokoll von Münchner Hotspot zeigt, warum Anwohner langsam ausrasten

In diesem Sommer spielt sich das Nachtleben in München im Freien ab. Am Gärtnerplatz zeigen sich die damit einhergehenden Probleme wie unterm Brennglas.

Am Gärtnerplatz zeigen sich die damit einhergehenden Probleme wie unterm Brennglas.



Viele Anwohner sind genervt – und auch die Feiernden wären eigentlich lieber woanders.



München* - Menschenmassen, Schulter an Schulter. Laute Beats donnern aus den Boxen, die Wiesen voller Bierflaschen, Mülleimer quellen über. Süßliche Rauchschwaden wehen über den Platz, hin und wieder mischt sich ein beißender Urin-Geruch mischt dazwischen. Diesen Sommer spielt sich das Münchner Nachtleben – mehr denn je – im Freien ab. Die Clubs und Bars? Wegen Corona* geschlossen. Die Anwohner der beliebten Treffpunkte am Gärtnerplatz, Wedekindplatz und Josephsplatz sind Kummer gewöhnt – heuer hat sich die Situation jedoch deutlich verschärft.

Corona München: Sozialreferat versucht, das Feiervolk zu beschwichtigen

Bereits seit fünf Jahren sind Mitarbeiter des „AKIM“ (Allparteiliches Konfliktmanagement in München) im Auftrag des Sozialreferats am Gärtnerplatz unterwegs. Sie versuchen das Feiervolk zu beschwichtigen und für Rücksicht auf Anwohner zu werben. „Durch den Einsatz der Teams ist es erst etwas ruhiger geworden. Aber seit Corona ist es definitiv zu viel, was hier los ist. Alles ist vermüllt, man kann bei offenem Fester nicht mehr schlafen und die Leute pinkeln an die Hauswände“, echauffiert sich der Anwohner Lukas Laibacher (31, Grafikdesigner).

Die AKIM-Mitarbeiter kämpfen oft gegen Windmühlen. Zwar würden viele Besucher zunächst verständnisvoll reagieren, doch schon einige Minuten nach dem Gespräch werden die Boxen wieder aufgedreht. Mit anderen könne man gar nicht reden. Zu hoch sei die Aggression, berichtet das Team.

Aber wo sollen die jungen Menschen hin, in einer Zeit, in der alle Partygastronomen ihre Türen geschlossen halten müssen?

München: Party-Stimmung am Gärnerplatz - Bis 21.30 Uhr ist es noch ruhig - eine Stunde später ...

Bis 21.30 Uhr ist es noch ruhig am Gärtnerplatz. Zwar sind viele Leute da, diese halten aber Abstand, sind nicht zu laut und trinken friedlich ihr Bier oder Prosecco. „Ein bisschen Stil muss sein. Wir holen uns die Bar-Atmosphäre einfach nach draußen, sind aber bemüht niemanden zu stören“, sagt Maxi D. (31) und schwenkt ihr Prosecco-Gläschen. Einige Meter weiter sitzen zwei Männer auf einer mitgebrachten Bank. „Wir haben eine Alternative gebraucht, um uns Abends zu treffen“, sagen Max Kling (31) und Thomas Kress (29). Der Ingenieur und der Kinderbuchautor seien sonst oft in Clubs und Bars unterwegs gewesen – jetzt sind sie kreativ geworden. „Wir haben uns eine Viererbank mit integriertem Trinkspiel gebaut“, amüsieren sich die beiden. „So können wir draußen sitzen und Leute kennenlernen, aber wir verstehen die Anwohner auch, daher drehen wir keine Musik auf und versuchen nicht zu laut zu sein“, sagt Kling.

+ „ Wir haben eine Alternative gebraucht, um uns Abends zu treffen“, sagen Max Kling (31) und Thomas Kress (29). © Astrid Schmidhuber

Ab etwa 22.30 Uhr wendet sich jedoch das Blatt, dieStimmung verändert sich spürbar. Dabei ist es ein kühler Abend, das Thermometer klettert nicht über 17 Grad und ein frischer Wind weht durch die Stadt. Totzdem strömen immer mehr Menschen aus allen Richtungen auf den Gärtnerplatz. Die Gruppen werden größer, die Musik lauter, es wird gejohlt. Zur Krönung dreht sogar ein knatternder Traktor mit jubelnden Menschen seine Runden um den Platz.

Corona-Partys München: Lautstärke am Gärtnerplatz raubt vielen Anwohnern den Schlaf

Die Lautstärke dringt in die Schlafzimmer der Anwohner und raubt vielen den Schlaf. Geschlossene Fenster und Ohrenstöpsel sind ihre einzigen Hilfsmittel. „Mir ist klar, dass ich in einem belebten Viertel wohne, das mag ich auch. Aber heuer ist es wirklich schlimm“, sagt der Anwohner Bjørn Grunau (42). Der Selbstständige würde sich eine Sperrzeit wünschen. „Wenn am Wochenende bis 24 Uhr was los ist, ist es ja okay. Aber dann sollten die Leute weiterziehen, an die Isar oder irgendwohin, wo sie niemanden stören.“ Teils gehe der Lärm bis in die frühen Morgenstunden. „Ich habe noch Glück, dass mein Schlafzimmer nicht direkt zur Straße raus geht,in heißen Sommernächten höre ich trotzdem alles“, sagt Grunau.

Der vergangene Samstag sei laut Anwohnern und AKIM-Mitarbeitern noch lange nicht „das höchste der Gefühle“ gewesen. In wärmeren Nächten könne man nicht mal mehr über die Wege gehen, alles sei voll, wie bei einem Konzert. Grunau ist sich sicher: „Es braucht eine Regelung, damit das Feiern hier mit Maß und Ziel stattfindet. Denn wenn es eine zweite Corona-Welle gibt, ist der Gärtnerplatz sicher der erste Hotspot.“

Ruhig wird es erst um kurz vor 3 Uhr. Um die 100 Menschen feierten um diese Zeit noch, dann kommt die alarmierte Polizei und die letzten Feierwütigen gehen friedlich nach Hause. F. Bogner

Party-Gau in München: So läufts am Wedekindplatz

Vor Jahren bekam der graue Schwabinger Wedekindplatz eine Schönheits-OP. Seit der Umgestaltung ist er in lauen Sommernächten nicht wiederzuerkennen. Zwischen Englischem Garten und Münchner Freiheit treffen sichHunderte junger Menschen. Früher ging‘s danach in die Clubs und Bars. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie sind diese geschlossen und die meisten Feiernden bleiben gleich auf dem Wedekindplatz. Los geht‘s oft schon zeitig.

„Ich bin am frühen Freitagnachmittag vorbeigelaufen, da standen mindestens 200 Leute da“, sagt Janne Weinzierl (SPD) aus dem Bezirksausschuss Schwabing-Freimann (BA). „Es herrschte fast Oktoberfeststimmung. Als ich abends noch einmal vorbeigelaufen bin, war es noch viel schlimmer. Das ist Halligalli!“ Es sei nicht nur der Lärm oder die Missachtung der Corona-Beschränkungen. Die Feiernden würden überall ihren Müll hinterlassen und sich an umliegenden Fassaden und Hauseingängen erleichtern. „Da muss was gemacht werden“, betont Lars Mentrup (SPD). Unabhängig voneinander hätten sich vier Bürger in sehr kurzen Zeitabständen bei ihm beschwert. M. Hellstern

Party-Gau in München: Die Probleme am Josephsplatz

Am Josephsplatz werden den Anwohnern „inzwischen fast täglich nächtliche Ruhestörungen zugemutet“, klagt Inge Munzert, die bereits seit 47 Jahren am Josephsplatz lebt. Grundsätzlich sei keinesfalls etwas dagegen einzuwenden, dass sich Menschen an dem Platz vor der Josephs-Kirche treffen, jedoch werde die Zusammenkunft „manchmal bis ein Uhr morgens“ von lauter Musik - teilweise aus Autolautsprechern - begleitet, so die Maxvorstädterin.

Sie forderte zur jüngsten Sitzung des Bezirksausschusses (BA) Maxvorstadt, dass ein Schild angebracht werden soll, das laute Musik und lärmende Aktivitäten untersagt. Außerdem schlug Munzert vor, einen zusätzlichen Ordnungs- oder Sicherheitsdienst zu engagieren, der regelmäßig zwischen 23 und 1 Uhr erscheint. hud - *tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.