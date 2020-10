Traurige Corona-Nachricht: Winter-Tollwood fällt komplett flach - „Trotz sehr guten Hygienekonzepts“

Veranstalter reagieren

Die Corona-Pandemie sorgt für den nächsten Einschnitt in München. Im Jahr 2020 wird das Winter-Tollwood nicht stattfinden.

Der Münchner* Veranstaltungskalender ist um ein Kult-Event ärmer.

Am Freitag (23. Oktober) wurde das Winter-Tollwood offiziell abgesagt.

Der Plan, ein verkleinertes Festival stattfinden zu lassen, wurde verworfen.

München - Traurige Nachrichten für Tollwood-Fans: Das beliebte Winter-Festival auf der Theresienwiese findet im Jahr 2020 nicht statt. Damit reagieren die Veranstalter auf die Entwicklung der Corona-Pandemie in der Landeshauptstadt München*. Zwischenzeitlich war erwogen worden, das Tollwood in reduzierter Form stattfinden zu lassen.

Corona München: Winter-Tollwood fällt flach - „Können Verantwortung nicht übernehmen“

„Die Entwicklung der Corona-Zahlen in den letzten zwei Wochen ist so extrem, dass wir trotz unseres sehr guten Hygienekonzepts die Verantwortung für die Gesundheit unserer Besucher und aller anderen Beteiligten nicht mehr übernehmen können“, erklärten die Veranstalter nun.

Auch die nötige Planungssicherheit sei ob der dynamischen Entwicklung nicht gegeben. Ursprünglich hätte das Festival zwischen 25. November und 23. Dezember stattfinden sollen.

Winter-Tollwood wegen Corona-Entwicklung abgesagt - Chefin will „Zeichen der Hoffnung“ senden

„Es tut uns allen im Herzen weh, absagen zu müssen. Doch wird sind überzeugt, dass dies in der aktuellen Situation für uns der einzig gangbare Weg ist“, hieß es in einer Stellungnahme am Freitag (23. Oktober).

Tollwood-Chefin Rita Rottenwallner will jedoch auf der Theresienwiese ein „Zeichen der Hoffnung“ senden - mit einer zwölf Meter hohen Skulptur, die für „Kraft und Erneuerung“ stehen soll.

An das Oktoberfest 2021 glaubt die Stadt derzeit noch*, wie ein im Netz veröffentlichter Aufruf belegt. Auch der Christkindlmarkt am Marienplatz soll stattfinden.