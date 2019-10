Mitten in der Nacht: Teurer BMW brennt komplett aus - Polizei sucht Zeugen

In München ist ein hochpreisiger BMW komplett ausgebrannt. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls, der sich mitten in der Nacht ereignet hatte.

München - In der Nacht zum Dienstag ist im Dreimühlenviertel ein Hybrid-Auto in Brand geraten, wie die Feuerwehr München berichtet. Ein Hilfeleistungslöschfahrzeug wurde gegen 03.32 Uhr in die Dreimühlenstraße beordert. Ein BMW i8 hatte aus bislang unbekannter Ursache Feuer gefangen. Die Polizei München geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus.

Mit Atemschutzgerät und einem C-Rohr gingen die Einsatzkräfte zur Brandbekämpfung vor. Das Feuer war schnell unter Kontrolle. Wegen der starken Rauchentwicklung musste das nebenstehende Wohnhaus komplett kontrolliert werden. Keine der Wohnungen war stark vom Brandrauch betroffen.

München: Teurer BMW komplett ausgebrannt - Verdacht auf Brandstiftung

+ Fahnder inspizieren das Wrack des ausgebrannten Wagens. © Berufsfeuerwehr München Da bei einem in Brand geratenem Elektroauto noch nach Stunden die Akkus reagieren können, wurde ein spezieller Abrollcontainer der BMW-Werksfeuerwehr nachgefordert. Dieser kann, wenn nötig, komplett mit Wasser geflutet werden und stoppt somit die Reaktion im Akku. Ein Abschleppwagen hob das Fahrzeug in den Container.

Im Anschluss wurde der Container samt des Fahrzeugs ins BMW-Werk transportiert. Da die Akkus augenscheinlich nicht betroffen waren, wurde der Container nicht geflutet. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Sachschaden wird vonseiten der Feuerwehr auf etwa 150.000 Euro geschätzt. Es wurde niemand verletzt.

Zeugenaufruf der Polizei München:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 43, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Mehr News aus der Landeshauptstadt: Ein Münchner Paar hat sich ein kleines Immobilien-Imperium aufgebaut. Es verrät einige Tricks, mit dem dies jedem gelingen kann. Wenn es auf der A99 staut, kommt oft auch der Verkehr im Münchner Osten zum Erliegen. Das passiert, weil der Verkehrsüberwachung die Technik fehlt.