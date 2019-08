Drogen-Razzia in Münchner Nobelclubs: 16 Festnahmen - ein Mann flieht in Unterhose 

Jein, etwas Sekt, aber hauptsächlich Cola und Kaffee. Ich bin halt so. War als Driver deshalb sehr begehrt. Außerdem hatten wir an diesem Fasching so viel Spaß, dass ich gar nicht Zeit hatte müde zu werden. War übrigens nicht die einzige. Wenn ich mich richtig erinnere waren wir zu acht unterwegs. Sind immer hin- und her gegondelt zwischen Marienplatz und Stachus (München). Am Aschermittwoch, die Leute kamen gerade aus der Mittagsandacht der St. Michaels Kirche, waren wir dann auf dem Weg zur S-Bahn am Stachus. Damals haben wir sogar Transvestiten getroffen, die als Alexis und Krystle (Denver-Clan) unterwegs waren. Die sahen einfach nur toll aus. Die waren noch gar nicht richtig im Lokal, haben sie von uns schon Getränke bekommen und sich kurz an unseren Tisch gesetzt. Ich weiß ja nicht, wie es heutzutage so läuft, aber damals haben wir weder pöbelnde Betrunkene gesehen, noch gab es eine Schlägerei. Zumindest haben wir nichts davon mitbekommen. Sogar die Polizisten, die dort auf Patrouille unterwegs waren, hatten Spaß.