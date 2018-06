Betrunkene hat kein Geld mehr für Alkohol und wirft deshalb mit Bananen um sich

Im Suff griff eine 41-Jährige zwei Mitarbeiter in einem Laden am Hauptbahnhof an. Die Bundespolizei musste kommen.

München - Am Samstagmorgen gegen 1.40 Uhr hatte eine 41-Jährige am Hauptbahnhof kein Geld, um zwei Flaschen Alkohol zu bezahlen. Daraufhin beleidigte die Russin den Verkäufer (59) verbal und warf ihm aus Wut dann eine Bananenstaude an den Kopf. Mit einem Einkaufskorb erwischte sie einen weiteren Mitarbeiter (29) ebenfalls am Kopf. Ernsthaft verletzt wurden die beiden nicht.

Doch die 41-Jährige blieb auch auf der Wache der Bundespolizei weiter aggressiv. Bei der Durchsuchung auf der Dienststelle trat sie mit dem Fuß gegen den Oberkörper einer Beamtin. Daraufhin wurde die betrunkene Frau zu Boden gebracht und gefesselt.

Die Festgenommene durfte sich nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Wache ausnüchtern.

Völlig ausgerastet ist in der Nacht zum Samstag auch eine Frau in einer S-Bahn am Ostbahnhof. Sie bespuckte unter anderem einen anderen Fahrgast.

mm/tz