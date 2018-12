Unfall am Goetheplatz: Jaguar-Fahrerin macht Fehler und kracht in Mercedes

Mit ihrem Jaguar wollte eine 48-Jährige nur auf die linke Spur wechseln. Dabei machte die Frau jedoch einen Fehler. Ein 60-Jähriger wurde bei dem Unfall verletzt.

München - Beim Spurwechsel hatte eine 48-Jährige Jaguar-Fahrerin übersehen, dass auf dem linken Fahrstreifen ein Mercedes fuhr.

Ein Fehler mit Folgen: Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Der Mercedes-Fahrer (60) wurde verletzt.

Die Frau war in ihrem Jaguar am Freitag gegen 16.25 Uhr auf der Lindwurmstraße in München Richtung Goetheplatz unterwegs als der Unfall passierte, wie die Münchner Polizei am Sonntag berichtete.

Ein Rettungsdienst konnte demnach die medizinische Versorgung an der Unfallstelle übernehmen. Der 60-jähriger Mercedes-Fahrer musste nicht in eine Klinik gebracht werden.

Jaguar kracht in Mercedes - Verkehrschaos am Goetheplatz

Durch den Verkehrsunfall kam es zu Verkehrsbehinderungen, so die Polizei. Die Geradeausspur der Lindwurmstraße stadtauswärts sowie die Linksabbiegerspur in die Häberlstraße mussten gesperrt werden.

Über die Schadenshöhe gab es zunächst keine Angaben.

