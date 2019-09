Großeinsatz am Hauptbahnhof München: Schusswaffe im Zug gemeldet - Polizei gibt Entwarnung

Die Bundespolizei hat am Mittwochnachmittag für mehrere Stunden Teile des Münchners Hauptbahnhofs abgeriegelt.

Fahrgäste werden überprüft

von Lukas Schierlinger schließen

Kathrin Braun schließen

Am Mittwochnachmittag hat die Polizei einen Zug am Hauptbahnhof in München durchsucht. Sie hatte zuvor Hinweise auf eine bewaffneten Person erhalten.