Großeinsatz: Hauptbahnhof und Ostbahnhof am Mittag geräumt - Polizei nennt Details 

Die Bundespolizei hatte gegen Mittag Hauptbahnhof und Ostbahnhof geräumt. Zum Teil fuhren keine Züge. Ein zeitgleicher Fund beunruhigte die Polizei sehr.

Update, 13.41 Uhr - Die Bundespolizei nennt ein paar Details zum Einsatz und zu den Gegenständen: Gegen 11:30 Uhr wurden am Hauptbahnhof und gegen 12:00 Uhr am Ostbahnhof - jeweils in den Reisezentren der Deutschen Bahn - zwei sich ähnelnde, etwas größer verpackte Gepäckstücke aufgefunden.

Daraufhin wurden Absperrungen eingerichtet und zunächst Teile der Bahnhöfe gesperrt sowie geräumt und Spezialkräfte fuhren an. Am Hauptbahnhof wurden der komplette Bereich des Querbahnsteiges und der Schalterhalle geräumt.

Eine Stunde lang kein Zugverkehr - Polizei sucht Besitzer der Gegenstände

Ab ca. 12:15 Uhr war zudem der gesamte Zugverkehr bis ca. 13:15 Uhr von und nach München eingestellt. Bei dem mit Folie und Klebeband umwickelten Gegenständen handelte es sich um eine Stereoanlage sowie Gepäckstücke. Am Ostbahnhof dauerte die Sperrung der Schalterhalle und der Bahnsteige 1 und 2 von ca. 12:15 bis 12:45 Uhr.

In dem mit Folie und Klebeband umwickelten Gegenstand befanden sich ein Gleitschirm und dazugehörige Ausrüstungsgegenstände. In beiden Fällen versucht die Bundespolizei nun Besitzer bzw. Eigentümer zu ermitteln. Im Einsatz befanden sich neben der Bundespolizei auch Kräfte der Bayerischen Landespolizei sowie der Deutsche Bahn Sicherheit.

Update, 13.31 Uhr: Auch am Hauptbahnhof wurde der Polizeieinsatz erfolgreich beendet. Auch hier stellte sich das Gepäckstück als ungefährlich heraus. Hier laufen die Bahn-Gäste gerade wieder in den soeben freigegebenen Hauptbahnhof:

Die Absperrung am #Hauptbahnhof #München ist wieder aufgehoben und die Eingänge werden geöffnet. Das Gepäckstück ist ungefährlich. Der Zugverkehr wird wieder aufgenommen. * I M pic.twitter.com/9e8TpMtQxQ — Bundespolizei Bayern (@bpol_by) 31. Oktober 2018

Update, 13.01 Uhr: Der Polizeieinsatz am Ostbahnhof ist inzwischen beendet. Die Bundespolizei hat Gleise und Bahnhof wieder freigegeben. Auch die S-Bahnen halten wieder regulär am Ostbahnhof. Das Gepäckstück dort war laut Bundespolizei ungefährlich. Der Einsatz am Hauptbahnhof dauert an.

Erstmeldung: 12.21 Uhr

München - Zuerst gab es ersten Informationen zufolge ein herrenloses Gepäckstück. Nun ist der Polizeieinsatz auf beide großen Bahnhöfe Münchens vergrößert worden. Der Ostbahnhof ist zum Teil geräumt. Nun wurde auch der Hauptbahnhof zum großen Teil evakuiert. Ebenfalls aufgrund eines herrenloses Gepäckstücks.

+ Still dank verdächtigem Koffer. So leer sieht man den Hauptbahnhof selten. © Magdalena Fürthauer Ursprünglich sperrte die Polizei nur die Schalterhalle am Hauptbahnhof München mit anschließenden Geschäften ab. Nun wird die Zone ausgeweitet auf die Gleise 15 bis 26. Beim Ostbahnhof ist sind Haupteingang sowie die Gleise 1 und 2 abgeriegelt. S-Bahnen fahren noch aktuellen Informationen zufolge, halten aber nicht mehr an Ostbahnhof und Hauptbahnhof München.

Laut Bundespolizei wurden die verdächtigen Gepäckstücke in beiden Bahnhöfen relativ zeitgleich entdeckt. Gegen 11.30 Uhr wurden am Hauptbahnhof und gegen 12 Uhr am Ostbahnhof - jeweils in den Reisezentren der Deutschen Bahn - zwei sich ähnelnde Gepäckstücke aufgefunden. Daraufhin wurden Absperrungen eingerichtet und zunächst Teile der Bahnhöfe gesperrt und geräumt. Spezialkräfte kümmern sich vor Ort um die weiteren Maßnahmen.

