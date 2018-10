Großeinsatz: Polizei sperrt Hauptbahnhof und Ostbahnhof ab - Kein Zugverkehr

Die Bundespolizei hat sowohl den Hauptbahnhof als auch den Ostbahnhof in München geräumt und abgesperrt. Es darf niemand rein. Es fahren keine Züge.

München - Zuerst gab es ersten Informationen zufolge ein herrenloses Gepäckstück. Nun ist der Polizeieinsatz auf beide großen Bahnhöfe Münchens vergrößert worden. Der Ostbahnhof ist zum Teil geräumt. Nun wurde auch der Hauptbahnhof zum großen Teil evakuiert. Ebenfalls aufgrund eines herrenloses Gepäckstücks.

Ursprünglich sperrte die Polizei nur die Schalterhalle am Hauptbahnhof München mit anschließenden Geschäften ab. Nun wird die Zone ausgeweitet auf die Gleise 15 bis 26. Beim Ostbahnhof ist sind Haupteingang sowie die Gleise 1 und 2 abgeriegelt. S-Bahnen fahren noch aktuellen Informationen zufolge, halten aber nicht mehr an Ostbahnhof und Hauptbahnhof München.

Laut Bundespolizei wurden die verdächtigen Gepäckstücke in beiden Bahnhöfen relativ zeitgleich entdeckt. Gegen 11.30 Uhr wurden am Hauptbahnhof und gegen 12 Uhr am Ostbahnhof - jeweils in den Reisezentren der Deutschen Bahn - zwei sich ähnelnde Gepäckstücke aufgefunden. Daraufhin wurden Absperrungen eingerichtet und zunächst Teile der Bahnhöfe gesperrt und geräumt. Spezialkräfte kümmern sich vor Ort um die weiteren Maßnahmen.

kmm

