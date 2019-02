Frau nach Kollision mit Tram in Auto eingeklemmt: Großeinsatz am Hauptbahnhof

Einsatz am Sonntagnachmittag: Ein Großaufgebot von Feuerwehr und Polizei am Hauptbahnhof.

Unfall am Sonntagnachmittag

Am Sonntagnachmittag ist ein Auto am Münchner Hauptbahnhof mit einer Trambahn kollidiert. Dabei wurde eine Frau in ihrem Fahrzeug eingeklemmt.