Weil er laut Musik hörte: Mann bemerkt Trambahn nicht und wird erfasst

Er bemerkte die herannahende Tram nicht, weil er laut Musik hörte. Bei einem Unfall am Hauptbahnhof wurde ein 50-Jähriger verletzt.

München - Am Mittwochmorgen ist am Hauptbahnhof ein 50-jähriger Mann beim Überqueren der Trambahngleise von einer Straßenbahn erfasst worden. Wegen der lauten Musik in seinen Kopfhörern hatte der Fußgänger den heranfahrenden Zug nicht wahrgenommen.

Der Verletzte wurde mit zwei kleinen Kopfplatzwunden von der Notarztwagenbesatzung in eine Münchner Klinik transportiert. Das Kriseninterventionsteam kümmerte sich im Anschluss um den Fahrer der Straßenbahn.

mm/tz

