Sperrung am Hauptbahnhof: Am Vorplatz ging nichts mehr

Am Mittwochabend wurde der Vorplatz des Hauptbahnhofs München gesperrt. Die Polizei nahm die Lage ernst.

München - Der Vorplatz des Hauptbahnhofs München war am Mittwochabend gesperrt. Der Grund: Dort war ein verdächtiger Gegenstand gefunden worden.

Wie die Polizei bestätigte, handelte es sich dabei um ein herrenloses Gepäckstück. Mutmaßlich wurde es nahe der Trambahnhaltestelle gefunden. „Wir nehmen das Ganze ernst“, so die Polizei am Mittwochabend. Experten untersuchten das Gepäckstück - und gaben dann Entwarnung: es war harmlos und „wird als Fundsache behandelt“, so die Polizei.

München: Vorplatz des Hauptbahnhofs gesperrt - auch bei Tram ging nichts

Währenddessen ging auch bei der Tram nichts mehr - der Verkehr wurde eingestellt. Betroffen waren laut MVG zunächst die Linien 12, 16, 17, 19, 20, 21 und 22. Um 19.15 Uhr gab die MVG bekannt, dass die Behinderungen auf der Linie 12 beendet sind. Um 19.45 Uhr wurde die Sperrung dann auch für die anderen Linien aufgehoben.

Nach Informationen unserer Redaktion war der weitere Bahnverkehr nicht beeinträchtigt.

Bereits vergangene Woche war es am Mittwoch zu einem Großeinsatz gekommen. Sowohl Hauptbahnhof, als auch Ostbahnhof waren zeitweise gesperrt.