Hubschrauber steht minutenlang im Tiefflug über der Innenstadt - das ist der Hintergrund

Am Dienstagvormittag stand in der Goethestraße nahe dem Hauptbahnhof München minutenlang ein Hubschrauber über den Dächern. Das war der Grund.

München - Großen Lärm veranstaltete am Dienstagvormittag ein Hubschrauber, der in der Goethestraße nahe des Münchner Hauptbahnhofs im Tiefflug über den Dächern stand. Minutenlang brummte der Helikopter, an dessen Boden ein langes Stahlseil befestigt war.

Hubschrauber kreist über Münchner Innenstadt - kein polizeilicher Einsatz

Auf Anfrage der Onlineredaktion der tz teilte die Pressestelle der Polizei München mit, dass es sich dabei nicht um einen polizeilichen Einsatz handele. Der Polizei München liege demnach die Ankündigung eines Hubschraubereinsatzes vor, der im Zusammenhang mit einer Baustelle in der Goethestraße steht.

Hubschrauber kommen bei Baustellen hin und wieder anstelle eines Krans zum Einsatz, wenn große Bauteile bewegt werden müssen. Nach etwa einer halben Stunde endete der „Einsatz“ des Hubschraubers wieder.

Video: Hubschrauberlärm in der Münchner Innenstadt verschreckt Passanten

kah